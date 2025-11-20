Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Глава НКРЭКУ "скорректировал объем полномочий" члена регулятора, фигурирующего на "пленках Миндича"

Сергей Пушкарь
Сергей Пушкарь/Фото со страницы в Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила о внесении изменений в функциональные обязанности своего члена Сергея Пушкаря на фоне обвинений в коррупции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Регулятор принял это решение, учитывая обнародованную информацию о возможных коррупционных действиях Пушкаря Сергея Ивановича во время его работы в АО "НАЭК "Энергоатом".

Согласно официальному сообщению, 20 ноября 2025 года Председателем НКРЭКУ был издан приказ о внесении изменений в функциональные обязанности членов Регулятора, которым, в частности, скорректирован объем полномочий Пушкаря С.И.

Кроме того, Комиссия направила соответствующее письмо в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). В этом письме НКРЭКУ просит разъяснить наличие коррупционных рисков при дальнейшем исполнении Сергеем Пушкарем обязанностей члена Регулятора.

По данным ЭП, Пушкарь фигурирует в разговорах на пленках НАБУ по поводу коррупции в "Энергоатоме" ("пленки Миндича"), в том числе о передаче 20 тыс. дол.

Еще три месяца назад он являлся исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". С 2022 по 2025 годы - исполнительный директор   по правовому обеспечению "Энергоатома". В начале сентября Пушкарь получил должность члена НКРЭКУ, хотя по результатам конкурса ее не заслуживал.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о   разоблачение коррупционной схемы   в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ   Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

Автор:
Татьяна Бессараб