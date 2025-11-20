Глава НКРЭКУ "скорректировал объем полномочий" члена регулятора, фигурирующего на "пленках Миндича"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила о внесении изменений в функциональные обязанности своего члена Сергея Пушкаря на фоне обвинений в коррупции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Регулятор принял это решение, учитывая обнародованную информацию о возможных коррупционных действиях Пушкаря Сергея Ивановича во время его работы в АО "НАЭК "Энергоатом".

Согласно официальному сообщению, 20 ноября 2025 года Председателем НКРЭКУ был издан приказ о внесении изменений в функциональные обязанности членов Регулятора, которым, в частности, скорректирован объем полномочий Пушкаря С.И.

Кроме того, Комиссия направила соответствующее письмо в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). В этом письме НКРЭКУ просит разъяснить наличие коррупционных рисков при дальнейшем исполнении Сергеем Пушкарем обязанностей члена Регулятора.

По данным ЭП, Пушкарь фигурирует в разговорах на пленках НАБУ по поводу коррупции в "Энергоатоме" ("пленки Миндича"), в том числе о передаче 20 тыс. дол.

Еще три месяца назад он являлся исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". С 2022 по 2025 годы - исполнительный директор по правовому обеспечению "Энергоатома". В начале сентября Пушкарь получил должность члена НКРЭКУ, хотя по результатам конкурса ее не заслуживал.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.