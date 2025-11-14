Запланована подія 2

Дело Миндича: залог за работниц бэк-офиса внесла недавно созданная компания с уставным капиталом в тысячу гривен

Зорина, Устименко
За двух фигуранток операции НАБУ "Мидас" Лесю Устименко и Людмилу Зорину внесла залог 37 миллионов гривен новая компания "Вандар" / Радио Свобода

13 ноября вновь ООО "Вангар" с капиталом в тысячу гривен внесла 37 млн грн залога за двух подозреваемых по делу НАБУ "Мидас" по коррупции в энергетике — работниц так называемого "бэк-офиса" по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Радио Свобода".

Что известно о компании

По данным журналистов "Схемы", компания "Вангар" зарегистрирована в Киеве в мае этого года. Ее уставный капитал составляет всего одну тысячу гривен.

Согласно данным YouControl, у общества нет в собственности недвижимости или автомобилей, а также нет подтверждений, что оно ведет какую-либо хозяйственную деятельность.

Фото 2 — Дело Миндича: залог за работниц бэк-офиса внесла недавно созданная компания с уставным капиталом в тысячу гривен

Компания занимается производством офисной мебели, однако следов ее хозяйственной деятельности журналистам найти не удалось.

Директором и бенефициаром компании значится Анатолий Соболь. Журналистам "Схем" не удалось дозвониться ему, а женщина, указанная как его жена, по телефону заявила, что "не знает такого мужчину".

Сын владельца выслушал вопрос о внесении залога за Зорину и Устименко, ответил, что не понимает, о ком идет речь, и бросил трубку.

Напомним, за Лесю Устименко внесли залог в 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину —  12 миллионов гривен.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о   разоблачение коррупционной схемы   в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ   Андрея Деркача "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95"   Тимур Миндич   (на пленках НАБУ его   кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики   Игорь Миронюк   (рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"   Дмитрий Басов   (тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них Александр Цукерман   (Шугармен),   Игорь Фурсенко   (решик),   Леся Устименко   и   Людмила Зорина .

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко  одали заявления об увольнении.

