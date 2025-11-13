Коррупция в энергетике: правительство отстранило от работы вице-президента "Энергоатома"

На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута. Также это сделают и в отношении других работников компании, причастность которых к преступлениям проверяют.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство продолжает комплекс решений по перезапуску менеджмента "Энергоатома".

Кроме Хартмута также отстранят главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже сообщили о подозрении и заключили под стражу,

Кроме того, Кабмин поручил отстранить от работы таких работников:

директора по финансам и бюджетированию,

директора по правовому обеспечению,

руководителя обособленного подразделения Централизованные закупки.

Свириденко подчеркнула, что если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников "Энергоатома" к совершению преступления, временный исполняющий обязанности председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц.

Напомним, правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании в связи с обнародованными НАБУ фактами:

аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней,

полный аудит компании – в срок до 90 рабочих дней.

Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству по завершении работы аудиторов.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.