Аудит "Энергоатома" после коррупционного скандала: Свириденко рассказала о первых результатах

В ходе предварительных выводов аудита НАЭК "Энергоатом" выявлены недостатки в определении ожидаемой стоимости закупок, факты завышения расходов на приобретение товарно-материальных ценностей, а также привлечение посредников при поставке товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

В настоящее время государственная проверка "Энергоатома" продолжается. Аудиторы подробно анализируют вопросы чрезмерных затрат, возникших из-за проведения компанией рисковых финансовых операций.

Кроме проблем с закупками специалисты зафиксировали использование посреднических схем, что приводило к искусственному подорожанию товаров для стратегического предприятия.

Также аудиторы проверяют законность начисления заработной платы руководству компании.

"Все установленные нарушения получат надлежащую правовую оценку со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, а виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнула Свириденко.

Аудит государственных компаний

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Также сообщалось о перезапуске "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября 2025 года НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом".

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.