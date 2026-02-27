Румина Велши возглавила наблюдательный совет "Энергоатома": что о ней известно

Новый наблюдательный совет государственного АО НАЭК "Энергоатом" на первом заседании избрал своим председателем международную экспертку по ядерной безопасности и регуляторному надзору Румину Велши.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра экономики и член Наблюдательного совета "Энергоатома" Дария Марчак

По ее словам, 26 февраля состоялось первое заседание уже полностью сформированного Наблюдательного совета, который теперь состоит из 4 независимых членов и 3 представителей государства.

"… на первом заседании, председателем Наблюдательного совета была избрана Румина Велши", — отметила Марчак.

В наблюдательный совет, кроме Велши, также вошли независимые международные эксперты:

Лаура Гарбенчуте Бакиене — эксперт по корпоративному управлению и энергетическому сектору, член наблюдательных советов международных компаний;

Патрик Фрагман – бывший CEO Westinghouse Electric Company, один из ведущих управленцев мировой атомной энергетики;

Брис Буюон – французский дипломат и эксперт по международной политике и стратегическому управлению.

Что известно о Румине Велши ?

Румина Велши родилась в Уганде, ее родители имели индийское происхождение. Вместе с родителями эмигрировала в Канаду, где окончила Университет Торонто, по специальности инженер-ядерщик.

В профиле Румины Велши в качестве кандидата на должность независимого члена наблюдательного совета "Энергоатома" отмечено, что она с 1978 – 2009 год занимала ряд должностей в Ontario Power Generation/Ontario Hydro.

Велши возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов. С 2023 года является Международным экспертом-советником Японского органа ядерного регулирования. С 2024 года до сих пор является членом Совета и председателем Комитета по ядерной энергетике SaskPower, стратегическим советником Torys LLP и советом директоров ряда ядерно-энергетических компаний, включая Orlen Synthos Green Energy (Польша).

Напомним, 25 февраля Кабинет министров назначил Дарию Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, представительницей государства в наблюдательном совете НАЭК "Энергоатом". Она заменила Сергея Сухомлина, покинувшего должность по собственному желанию.