Справа Міндіча: Милованову та іншим членам наглядової ради "Енергоатому" заплатили 10,7 млн грн

Членам наглядової ради НАЕК "Енергоатом", які працювали до моменту початку корупційного скандалу в компанії, за період з 1 січня 2025 року до звільнення у листопаді 2025 року виплатили 10,69 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді НАЕК "Енергоатом" на запит "Економічної правди".

Зарплата у 300 тисяч гривень

На момент виникнення корупційного скандалу навколо "Енергоатома" членами наглядової ради були:

Ярек Неверович (голова),

Майкл Елліот Кірст (заступник голови),

Тимофій Милованов,

Віталій Петрук,

Тімоті Джон Стоун в січні 2025 року відмовився від займаної посади.

З вищевказаних осіб заробітну плату отримували троє: Ярек Неверович, Майкл Елліот Кріст, як незалежні члени наглядової ради та Тимофій Милованов як представник держави.

Віталію Петруку винагорода не нараховувалася та не виплачувалася.

В компанії повідомили, що з 1 січня до 11 листопаду 2025 року, коли уряд припинив повноваження наглядової ради, трьом членам нарахували такі суми без оподаткування:

Ярек Неверович – 4 289 858 грн (390 тис грн на місяць);

Тимофій Милованов – 3 372 387 грн (306 тис грн на місяць);

Майкл Елліот Кріст – 3 031 741 грн (275,6 тис грн на місяць).

Як відомо, раніше Милованов на тлі скандалу з корупцією в енергетиці залишив наглядову раду "Енергоатому". Він пояснив це тим, що рішення наглядової ради на екстреному засіданні, яке він сам ініціював після оприлюднення можливих корупційних схем, вважає формальними та недостатніми.

Потім уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та доручив провести аудит компанії у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами.

Також повідомлялось про перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.

Корупційна схема в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Германа Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

17 лютого йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком з можливістю застави 200 мільйонів гривень.