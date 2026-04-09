Дело Миндича: Милованову и другим членам наблюдательного совета "Энергоатома" заплатили 10,7 млн грн

Членам наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", работавшим до момента начала коррупционного скандала в компании, за период с 1 января 2025 года до увольнения в ноябре 2025 выплатили 10,69 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ответе НАЭК "Энергоатом" на запрос "Экономической правды".

Зарплата в 300 тысяч гривен

На момент возникновения коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" членами наблюдательного совета были:

Ярек Неверович (голова),

Майкл Эллиот Кирст (заместитель председателя),

Тимофей Милованов,

Виталий Петрук,

Тимоти Джон Стоун в январе 2025 года отказался от занимаемой должности.

Из вышеуказанных лиц заработную плату получали трое: Ярек Неверович, Майкл Эллиот Крист как независимые члены наблюдательного совета и Тимофей Милованов как представитель государства.

Виталию Петруку вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

В компании сообщили, что с 1 января по 11 ноября 2025 года, когда правительство прекратило полномочия наблюдательного совета , трем членам насчитали следующие суммы без налогообложения:

Ярек Неверович – 4289858 грн (390 тыс грн в месяц);

Тимофей Милованов – 3372387 грн (306 тыс грн в месяц);

Майкл Эллиот Крист – 3031741 грн (275,6 тыс грн в месяц).

Как известно, ранее Милованов на фоне скандала с коррупцией в энергетике оставил наблюдательный совет "Энергоатома". Он объяснил это тем, что решение наблюдательного совета на экстренном заседании, которое он сам инициировал после обнародования возможных коррупционных схем, считает формальным и недостаточным.

Затем правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании в связи с обнародованными НАБУ фактами.

Также сообщалось о перезапуске "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства.

Коррупционная схема в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

15 февраля 2026 при попытке покинуть территорию Украины Германа Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

17 февраля ему избрали меру пресечения. содержания под стражей сроком с возможностью залога 200 миллионов гривен.