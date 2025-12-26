Внаслідок обстрілів РФ знеструмлені абоненти у п’яти областях

Внаслідок чергових обстрілів російських військ пошкоджено об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії у кількох областях України.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук під час брифінгу.

За її словами, на ранок знеструмленими залишаються абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Енергетики працюють над проведенням відновлювальних робіт, аби якнайшвидше повернути електропостачання.

Через постійні атаки з боку РФ майже у всіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. Вони необхідні для балансування енергосистеми в умовах пошкоджень.

У Міненерго зазначили, що спільно з Держенергонаглядом та обласними військовими адміністраціями ведеться робота з вивільнення додаткових потужностей та забезпечення більш справедливого і збалансованого розподілу електроенергії. Зокрема, опрацьовується питання відключення споживачів, заживлених від мереж об’єктів критичної інфраструктури, які наразі не підпадають під графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.