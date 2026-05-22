В Україні дешевшає полуниця: чому ціни впали та скільки коштує кілограм

В Україні почала дешевшати місцева полуниця / Freepik

В Україні почала дешевшати місцева полуниця — гуртові ціни впали на 14% і зараз становлять 170–230 грн/кг ($3,84–5,20/кг). Головна причина у тому, що на ринок пішов масовий врожай із плівкових теплиць південних та західних областей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Ягода псується швидко, покупці беруть її стримано, тому через високу конкуренцію фермери змушені поступатися в ціні. При цьому пік збору врожаю ще попереду — масовий сезон почнеться на початку наступного місяця.

Попри теперішнє здешевлення, цього року полуниця все одно продається в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Як змінювалися цінники?

Найдешевшою полуниця в Україні була влітку 2023 року, коли під час масового збору врожаю у червні та липні цінники впали до позначки менше 50 грн/кг. Наступними роками літні мінімуми вже не були такими низькими: у 2024 році ягода коштувала 60–80 грн/кг, а в 2025 році — 100–150 грн/кг.

Найдорожчою ягода стала восени 2024 року, коли через дефіцит наприкінці жовтня та в листопаді ціна злетіла до абсолютного рекорду "1000 грн/кг". Для порівняння: на початку січня 2025 року за кілограм просили 600 грн, а на початку 2026 року зимова ціна стабільно трималася на рівні 550 грн.

Фото 2 — В Україні дешевшає полуниця: чому ціни впали та скільки коштує кілограм
Інфографіка: EastFruit

Нагадаємо, 13 травня було зафіксовано падіння цін на полуницю на "Столичному ринку" в Києві. Ягоду тоді продавали у діапазоні 180-220 грн/кг.

Тетяна Ковальчук