В Україні дешевшає полуниця: чому ціни впали та скільки коштує кілограм

В Україні почала дешевшати місцева полуниця — гуртові ціни впали на 14% і зараз становлять 170–230 грн/кг ($3,84–5,20/кг). Головна причина у тому, що на ринок пішов масовий врожай із плівкових теплиць південних та західних областей.

Ягода псується швидко, покупці беруть її стримано, тому через високу конкуренцію фермери змушені поступатися в ціні. При цьому пік збору врожаю ще попереду — масовий сезон почнеться на початку наступного місяця.

Попри теперішнє здешевлення, цього року полуниця все одно продається в середньому на 32% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Як змінювалися цінники?

Найдешевшою полуниця в Україні була влітку 2023 року, коли під час масового збору врожаю у червні та липні цінники впали до позначки менше 50 грн/кг. Наступними роками літні мінімуми вже не були такими низькими: у 2024 році ягода коштувала 60–80 грн/кг, а в 2025 році — 100–150 грн/кг.

Найдорожчою ягода стала восени 2024 року, коли через дефіцит наприкінці жовтня та в листопаді ціна злетіла до абсолютного рекорду "1000 грн/кг". Для порівняння: на початку січня 2025 року за кілограм просили 600 грн, а на початку 2026 року зимова ціна стабільно трималася на рівні 550 грн.

Нагадаємо, 13 травня було зафіксовано падіння цін на полуницю на "Столичному ринку" в Києві. Ягоду тоді продавали у діапазоні 180-220 грн/кг.