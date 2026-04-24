Імпортна полуниця знижує ціни ще до сезону: українські виробники змушені продавати дешевше

Імпортна полуниця знижує ціни на українському ринку ще до початку сезону місцевої ягоди / Depositphotos

Імпортна полуниця з Греції вже на старті сезону обвалила ціни на українському ринку, змусивши вітчизняних виробників знижувати вартість продукції ще до масового виходу на ринок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Ксенія Гусєва в журналі “Садівництво по-українськи”.

За її словами, у другій половині березня — на початку квітня роздрібні ціни на полуницю швидко знизилися до близько 200 грн/кг. Це автоматично потягнуло вниз і закупівельні ціни — до приблизно 150 грн/кг і нижче.

У таких умовах традиційна модель старту сезону для української тепличної ягоди, коли ціни трималися на рівні 180–200 грн/кг, більше не працює.

Водночас більшість українських виробників тільки готуються до виходу на ринок. Через погодні умови теплична полуниця з’являється переважно з травня, а масові поставки ягоди з відкритого ґрунту очікуються не раніше середини червня.

Ринок залишається сильно залежним від погодних факторів. Навіть за відсутності заморозків прохолодна погода може затримати дозрівання та вплинути на пропозицію, що, своєю чергою, позначиться на цінах.

При цьому імпортна продукція, яка часто поступається за смаковими якостями, продовжує задавати ціновий орієнтир. За словами експертки, подібна ситуація вже спостерігалася минулого року, коли імпорт залишався на ринку до кінця червня і тиснув на ціни до початку масового збору української ягоди.

Нагадаємо, на старті сезону імпортна полуниця вже формує нижню цінову межу на ринку, і вартість ягоди може залишатися під тиском до масового виходу української продукції. Очікується, що подальша динаміка цін залежатиме від погодних умов і обсягів внутрішнього виробництва. 

Автор:
Лариса Крупко