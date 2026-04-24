Импортная клубника снижает цены еще до сезона: украинские производители вынуждены продавать дешевле

Импортная клубника снижает цены на украинском рынке еще до начала сезона местной ягоды / Depositphotos

Импортная клубника из Греции уже на старте сезона обрушила цены на украинском рынке, заставив отечественных производителей снижать стоимость продукции еще до массового выхода на рынок.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Ксения Гусева в журнале "Садоводство по-украински".

По ее словам, во второй половине марта - начале апреля розничные цены на клубнику быстро снизились до около 200 грн/кг. Это автоматически потянуло вниз и закупочные цены — примерно до 150 грн/кг и ниже.

В таких условиях традиционная модель старта сезона для украинской тепличной ягоды, когда цены держались на уровне 180–200 грн/кг, больше не работает.

В то же время, большинство украинских производителей только готовятся к выходу на рынок. Из-за погодных условий тепличная клубника появляется преимущественно с мая, а массовые поставки ягоды с открытого грунта ожидаются не раньше середины июня.

Рынок остается сильно зависимым от погодных факторов. Даже в отсутствие заморозков прохладная погода может задержать созревание и повлиять на предложение, что, в свою очередь, скажется на ценах.

При этом импортная продукция, часто уступающая по вкусовым качествам, продолжает задавать ценовой ориентир. По словам экспертки, подобная ситуация уже наблюдалась в прошлом году, когда импорт оставался на рынке до конца июня и давил на цены до начала массового сбора украинской ягоды.

Напомним, на старте сезона импортная клубника уже формирует нижний ценовой предел на рынке, и стоимость ягоды может оставаться под давлением массового выхода украинской продукции. Ожидается, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от погодных условий и объемов внутреннего производства.

Автор:
Лариса Крупко