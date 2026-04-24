Импортная клубника снижает цены еще до сезона: украинские производители вынуждены продавать дешевле
Импортная клубника из Греции уже на старте сезона обрушила цены на украинском рынке, заставив отечественных производителей снижать стоимость продукции еще до массового выхода на рынок.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Ксения Гусева в журнале "Садоводство по-украински".
По ее словам, во второй половине марта - начале апреля розничные цены на клубнику быстро снизились до около 200 грн/кг. Это автоматически потянуло вниз и закупочные цены — примерно до 150 грн/кг и ниже.
В таких условиях традиционная модель старта сезона для украинской тепличной ягоды, когда цены держались на уровне 180–200 грн/кг, больше не работает.
В то же время, большинство украинских производителей только готовятся к выходу на рынок. Из-за погодных условий тепличная клубника появляется преимущественно с мая, а массовые поставки ягоды с открытого грунта ожидаются не раньше середины июня.
Рынок остается сильно зависимым от погодных факторов. Даже в отсутствие заморозков прохладная погода может задержать созревание и повлиять на предложение, что, в свою очередь, скажется на ценах.
При этом импортная продукция, часто уступающая по вкусовым качествам, продолжает задавать ценовой ориентир. По словам экспертки, подобная ситуация уже наблюдалась в прошлом году, когда импорт оставался на рынке до конца июня и давил на цены до начала массового сбора украинской ягоды.
Напомним, на старте сезона импортная клубника уже формирует нижний ценовой предел на рынке, и стоимость ягоды может оставаться под давлением массового выхода украинской продукции. Ожидается, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от погодных условий и объемов внутреннего производства.