Отключений света в Украине станет меньше с 24 декабря: для населения перенаправят до 1 ГВт

В результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось высвободить энергетический ресурс. Правительство поставило задачу до 24 декабря обеспечить его перенаправление для нужд населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, речь идет об объеме до 1 ГВт электроэнергии. Он стал доступен в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры.

Свириденко подчеркнула, что "это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и снизить количество отключений у людей".

"Работаем и по другим направлениям, в частности, увеличению импорта электрической энергии, восстановлению поврежденной атаками врага генерации, а также наращиванию индивидуальной генерации", - подчеркнула глава правительства.

Новое решение правительства

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

По словам Свириденко, этого удалось добиться благодаря сокращению количества объектов в перечне критической инфраструктуры, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии теперь подпадают под общие ограничения.

"Определенные во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", - отметила премьер-министр.

Напомним, недавно в Минэнерго заявили, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможно.