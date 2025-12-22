Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,85

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Отключений света в Украине станет меньше с 24 декабря: для населения перенаправят до 1 ГВт

power, transmission, towers
Высвободившиеся 1 ГВт энергетического ресурса должны быть направлены для нужд населения до 24 декабря / Depositphotos

В результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось высвободить энергетический ресурс. Правительство поставило задачу до 24 декабря обеспечить его перенаправление для нужд населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, речь идет об объеме до 1 ГВт электроэнергии. Он стал доступен в результате пересмотра списка объектов критической инфраструктуры.

Свириденко подчеркнула, что "это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и снизить количество отключений у людей".

"Работаем и по другим направлениям, в частности, увеличению импорта электрической энергии, восстановлению поврежденной атаками врага генерации, а также наращиванию индивидуальной генерации", - подчеркнула глава правительства.

Новое решение правительства

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на   сокращение продолжительности графиков отключения   света для людей и индустрии.

По словам Свириденко, этого удалось добиться благодаря сокращению количества объектов в перечне критической инфраструктуры, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии теперь подпадают под общие ограничения.

"Определенные во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", - отметила премьер-министр.

Напомним, недавно в Минэнерго заявили, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей   отмена графиков отключений света   в Украине пока невозможно.

Автор:
Светлана Манько