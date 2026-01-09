СБУ показала обломки "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину (ФОТО)

Служба безопасности установила место нахождения обломков российской баллистической ракеты, по которой враг ударил по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди найденных деталей:

блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

запчасти по двигательной установке;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т.д.

Отмечается, что соответствующие обломки имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны РФ.

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", - подчеркивают СБУ.

Там добавили, что устанавливаются все обстоятельства, а также организаторы и исполнители этого военного преступления РФ для привлечения их к ответственности.

В РФ утверждают, что ударили по Украине "Орешником"

В России утверждают, что использовали ракеты "Орешник" во время удара по Украине в ночь на 9 января в ответ на якобы атаку дронов на резиденцию главы РФ Владимира Путина.

Российская сторона заявляет, что во время атаки были якобы поражены объекты, связанные с производством дронов, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.