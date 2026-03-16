AI Лидеры

Украина ввела санкции против производителей "Орешника" и иранских компаний

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против российских и иранских компаний и граждан, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Отмечается, что в санкционный пакет вошли 130 физических и 48 юридических лиц. Среди них компании, которые имеют отношение к поставкам компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" (их используют в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах, самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и общины). В частности, и те предприятия, которые вовлечены в производство ракетного комплекса " Орешник ".

Также в этом перечне компании и граждане Ирана причастны к изготовлению иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Персидского Залива.

Эти юридические и физические лица помогали запускать, развертывать и масштабировать производство "шахедов" в России. Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов "шахедов", которые затем атаковали украинские города и энергетические объекты.

"Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы показываем ключевых участников, привлеченных к производству средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать гораздо больше, чтобы разрывать эти цепи поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству", - отметил он.

Ранее Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении десяти российских транспортно-логистических предприятий, обеспечивающих доставку грузов на временно оккупированные территории и поддерживающих армию РФ.

Автор:
Светлана Манько