Агентство оборонных закупок объявило тендер на 155-мм снаряды

Министерство обороны Украины объявило о начале закупки новой масштабной партии дальнобойных 155-мм артиллерийских выстрелов для нужд сил обороны. Тендер будет проводить Агентство оборонных закупок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство обороны.

К участию в закупке могут приобщиться производители и поставщики, продукция которых отвечает установленным техническим требованиям. По соображениям безопасности процедура будет проходить в закрытом формате.

В Минобороны отмечают, что дальнобойные 155-мм боеприпасы остаются одним из ключевых военных запросов на фронте, поэтому закупки таких выстрелов планируют наращивать.

Новый тендер является частью реформы оборонных закупок, предусматривающей переход к конкурентным процедурам для повышения эффективности использования бюджетных средств и снижения коррупционных рисков.

В министерстве напомнили, что первый конкурентный тендер на закупку дальнобойных 155 мм артиллерийских выстрелов позволил снизить стоимость закупки более чем на 16% от ожидаемой. За счет сэкономленных средств удалось дополнительно приобрести десятки тысяч боеприпасов для сил обороны.

В дальнейшем Минобороны планирует распространять конкурентные тендерные процедуры на другие категории оборонных закупок, где это возможно. В ведомстве считают, что такой подход позволит обеспечивать войско большим количеством необходимого вооружения при финансировании.

Отметим, что украинский рынок наземных роботизированных комплексов в 2026 году переходит от этапа прототипов и малых партий к масштабному контрактированию. Государство уже планирует закупки на десятки тысяч систем, однако скорость развития отрасли будет зависеть не только от спроса, но и от доступа к комплектующим, финансированию, кадрам и стабильному планированию.