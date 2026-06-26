Украина может выйти на производство десятков тысяч наземных роботов в год, но рынок сдерживают несколько факторов

Украинский рынок наземных роботизированных комплексов в 2026 году переходит от этапа прототипов и малых партий к масштабному контрактованию. Государство уже планирует закупки на десятки тысяч систем, однако скорость развития отрасли будет зависеть не только от спроса, но и от доступа к комплектующим, финансированию, кадрам и стабильному планированию.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщили в Украинском Совете оружейников.

Отмена НДС для поставок наземных роботизированных комплексов, по оценке Совета, имеет прямой экономический эффект для государства, но его не следует трактовать как автоматическое снижение себестоимости производства на 20%.

Как объясняют в организации, если условный комплекс стоит 1 млн грн без НДС, то с налогом его финальная цена для государственного заказчика составляла бы 1,2 млн грн. После освобождения от НДС, бюджет фактически не платит дополнительные 200 тыс. грн за единицу. То есть экономия для государства может составлять до 20% от цены без НДС, или около 16,7% от финальной цены, которая была бы с НДС.

В то же время для производителя эффект более сложный. Себестоимость НРК формируется из электроники, механики, аккумуляторов, средств связи, сенсоров, корпусов, оплаты труда, R&D, тестирования и сервиса. Поэтому налоговая льгота не удешевляет автоматически каждый элемент производства, но снимает налоговую нагрузку с финальной поставки, улучшает экономику контракта и уменьшает финансовое давление на государственного заказчика.

Среди крупнейших публично известных производителей НРК в Украине можно назвать Tencore, Ratel Robotics, Roboneers, DevDroid и Frontline Robotics. В то же время, открытого официального рейтинга производителей по количеству поставленных комплексов или сумме контрактов пока нет.

Один из наиболее конкретных примеров — Tencore, производящая НРК TerMIT. В 2025 году компания передала военным более 2000 НРК. В июне 2026 года немецкая компания Quantum Systems сообщила, что украинская Tencore имеет более 3000 платформ в боевых условиях, а ее производственная способность превышает 300 единиц в месяц.

Еще один заметный производитель — Ratel Robotics. Компания развивает наземные платформы для логистики, эвакуации, минирования, запуска дронов и других фронтовых задач. По данным Business Insider, в Ratel Robotics работает около 350 человек, а компания способна производить сотни НРК в месяц.

Рынок растет, но не только из-за налоговых льгот

В 2026 году рынок НРК демонстрирует существенный рост и по объемам производства, и по количеству контрактов, отмечают в Совете оружейников. Однако этот рост нельзя объяснять только отменой НДС.

Главным фактором остается фронтовая потребность и решение государства масштабировать закупки. Минобороны планирует в первом полугодии 2026 года законтрактовать 25 тыс. НРК — вдвое больше, чем за весь 2025 год. Также уже было заключено 19 контрактов с производителями на 11 млрд грн.

"Отмена НДС в этом процессе является важным ускорителем. Оно не создало спрос само по себе, но улучшило экономику закупок, снизило финальную цену для государства и дало производителям лучшие условия для планирования серийного производства", — отметили в Украинском Совете оружейников.

Что сдерживает производство НРК

Среди ключевых барьеров для масштабирования отрасли в Раде называют критические комплектующие, финансирование, оборотный капитал и кадры.

НРК зависит от электроники, аккумуляторов, двигателей, сенсоров, средств связи, контроллеров и других компонентов. Если один из таких элементов задерживается на импорте или дорожает, это может повлиять на всю партию.

Отдельным вопросом остается таможенное оформление и практическое применение льгот. Для производителей важно, чтобы правила были четкими и одинаково работали на практике, ведь даже несколько дней задержки могут сдвинуть график поставки, особенно в серийном производстве.

Кроме того, рынку требуются инженеры, электронщики, механики, операторы тестирования, специалисты по производственному контролю, сервису и ремонту. Именно люди часто определяют, может ли компания перейти от десятков изделий к сотням и тысячам.

"Производственные мощности тоже важны, но во многих случаях их можно расширить быстрее, чем решить проблему компонентов, денег и кадров", — пояснили в Раде.

Способна ли Украина производить десятки тысяч наземных роботов в год

Украинская индустрия НРК уже двигается к масштабу десятков тысяч единиц в год, считают в Украинском Совете оружейников. Сам факт плана государства законтрактовать 25 тыс. комплексов в первом полугодии 2026 свидетельствует, что спрос измеряется уже не сотнями, а десятками тысяч систем.

В то же время в Раде отмечают: не каждая компания, имеющая прототип или малую партию, может сразу производить тысячи единиц. Для такого масштаба нужны более длинные контракты, стабильное финансирование, доступ к компонентам, быстрая кодификация и сервисная инфраструктура.

Точное количество компаний, уже работающих в формате серийного производства, в Раде не называют. Там объясняют, что понятие "серийное производство" может означать разные масштабы — от десятков до сотен или тысяч единиц в месяц.

Поэтому важно разделять компании с прототипами, производителей малых партий и тех игроков, уже имеющих повторяющийся производственный процесс, контракты, поставки, сервис и способность масштабировать партии.

В Совете оружейников считают план контрактирования 25 тыс. НРК в первом полугодии 2026 года амбициозным, но реалистичным — если речь идет именно о заключении контрактов и запуске масштабного производственного цикла.

Реализация программы возможна при условии, что заказы будут распределены между несколькими производителями, будет достаточное финансирование, доступ к компонентам, быстрая приемка, понятная кодификация и реалистичный график поставок.

В то же время в Раде подчеркивают, что контрактирование не означает одномоментную поставку всех систем. Контракты могут заключаться в первом полугодии, а производство, тестирование, передача в войска и сервис могут происходить поэтапно.

НРК стали частью фронтовой логистики, но боевые платформы еще должны доказать эффективность

Наземные роботизированные комплексы выполняют десятки тысяч реальных логистических и эвакуационных задач на фронте. Точную часть фронтовой логистики, которую сегодня закрывают НРК, назвать сложно, поскольку она зависит от участка фронта, типа подразделения, интенсивности боевых действий и доступности самих комплексов.

Однако, по оценке Совета оружейников, динамика очевидна: НРК стали практическим инструментом для подразделений, особенно там, где подвоз боеприпасов, воды, снаряжение или эвакуация раненых связаны с высоким риском для личного состава. При этом наземные роботы еще не закрывают большинство фронтовой логистики по всей линии. Но по отдельным направлениям и в подразделениях они уже являются важной частью.

Отдельным сегментом остаются боевые НРК с турелями. Их масштабирование сдерживают техническую сложность, стоимость и необходимость доказать реальную боевую эффективность.

Как объясняют в Совете оружейников, у логистического НРК есть понятная задача — доставить груз или помочь с эвакуацией. Боевой комплекс с турелью является более сложной системой. Он должен быть надежным, управляемым, устойчивым к условиям фронта, безопасным для своих сил и реально полезным в боевом применении.

Одним из ключевых ограничений остаются технологии связи, поскольку для боевых систем критически важна стабильность управления и передачи данных в сложной среде.

Стоимость таких комплексов выше, требования к тестированию и приемке более жесткие, а эффективность должна быть подтверждена практикой, а не только полигонными испытаниями. Правовое регулирование также важно, но главный барьер сегодня — доверие военных к системе в реальных условиях.

"Если боевой НРК доказывает эффективность, живучесть и простоту применения, он имеет шанс масштабироваться. Если нет — он останется нишевым решением, даже если технологически выглядит перспективно", — подытожили в Украинском Совете оружейников.

Напомним, TAF Industries покупает контроль над производителем наземного робота "Тесля".