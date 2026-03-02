Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Военные нуждаются в 30 000 НРК, а бюджет позволяет лишь меньше половины этого объема из-за налоговой неопределенности

наземные роботизированные комплексы, НРК
Большинство других оборонных товаров имеют налоговую льготу. Фото: ФБ Игоря Федорко

Потребность Вооруженных сил Украины в 2026 году оценивается примерно в 30 000 наземных роботизированных комплексов (НРК). Пока бюджет позволяет закупить лишь 12–15 тысяч единиц из-за налоговой неопределенности, что существенно ограничивает возможности контрактирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Украинского совета оружейников Игорь Федирко в своем Facebook.

По его словам, после завершения действия нормы Налогового кодекса наземные работы оказались в правовой неопределенности, ведь нет их классификации. Как следствие, к цене фактически прибавляется 20% НДС без увеличения бюджетных назначений.

"Отрасль развивается чрезвычайными темпами: если в 2024 году выпуск составлял всего несколько сотен единиц, то на 2026 год запланировано более 20 000. На рынке представлено около 200 моделей от примерно 40 производителей", — рассказывает Федирко.

Он добавляет, что введение налога на добавленную стоимость (НДС) становится очень существенной проблемой для контрактирования НРК. В то же время, продолжает Игорь Федирко, большинство других товаров оборонных закупок пользуются льготной нулевой ставкой НДС.

В феврале 2026 года состоялось межведомственное совещание с участием Минобороны, Минфина, ГНС, Агентства оборонных закупок и отраслевых ассоциаций. По словам Федорко, "все поддержали необходимость изменений в Налоговом кодексе. Согласованы правки уже на рассмотрении в Верховной Раде. Теперь дело за профильным комитетом и депутатами".

Напомним, что, по прогнозу,НРК может стать новым фокусом оборонного рынка в 2026 году.

Автор:
Алик Сахно