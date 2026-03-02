Военные нуждаются в 30 000 НРК, а бюджет позволяет лишь меньше половины этого объема из-за налоговой неопределенности

Потребность Вооруженных сил Украины в 2026 году оценивается примерно в 30 000 наземных роботизированных комплексов (НРК). Пока бюджет позволяет закупить лишь 12–15 тысяч единиц из-за налоговой неопределенности, что существенно ограничивает возможности контрактирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Украинского совета оружейников Игорь Федирко в своем Facebook.

По его словам, после завершения действия нормы Налогового кодекса наземные работы оказались в правовой неопределенности, ведь нет их классификации. Как следствие, к цене фактически прибавляется 20% НДС без увеличения бюджетных назначений.

"Отрасль развивается чрезвычайными темпами: если в 2024 году выпуск составлял всего несколько сотен единиц, то на 2026 год запланировано более 20 000. На рынке представлено около 200 моделей от примерно 40 производителей", — рассказывает Федирко.

Он добавляет, что введение налога на добавленную стоимость (НДС) становится очень существенной проблемой для контрактирования НРК. В то же время, продолжает Игорь Федирко, большинство других товаров оборонных закупок пользуются льготной нулевой ставкой НДС.

В феврале 2026 года состоялось межведомственное совещание с участием Минобороны, Минфина, ГНС, Агентства оборонных закупок и отраслевых ассоциаций. По словам Федорко, "все поддержали необходимость изменений в Налоговом кодексе. Согласованы правки уже на рассмотрении в Верховной Раде. Теперь дело за профильным комитетом и депутатами".

Напомним, что, по прогнозу,НРК может стать новым фокусом оборонного рынка в 2026 году.