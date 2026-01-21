НРК может стать новым фокусом оборонного рынка в 2026 году

Наземные роботизированные комплексы в 2026 году могут сыграть немаловажную роль в российско-украинской войне. А также стать важным элементом в экспортном потенциале военных технологий Украины.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Федирко отмечает, что в этом году должна расти потребность в наземных роботизированных комплексах для логистики под огнем, эвакуации и инженерных задач.

"Этот класс систем медленнее входит в массовость, но именно он дает самый большой эффект по снижению рисков для людей", — подчеркивает Игорь Федирко.

Он добавляет, что у Украины сейчас есть боевая доказательность и скорость инженерного цикла: украинские решения рождаются из реальной обстановки, быстро дорабатываются и проверяются на практике.

"Если подытожить, ближайший шанс Украины — быстро перевести экспорт в рабочие правила: профицит, стандарты, сервис и контроль", — резюмирует исполнительный директор Украинского совета оружейников.

