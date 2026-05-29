В Украине запускают НРК "Гном", имеющий пулемет Browning, Starlink и дальность работы до 60 км.

Украинская компания Temerland готовит к официальной кодификации наземный роботизированный комплекс "Гном", оснащенный пулеметом Browning и системами связи для работы на большой дистанции. Об этом, как пишет Delo.ua, сообщил CEO компании Эдуард Троценко.

В настоящее время платформа проходит испытания для официального допуска к эксплуатации в Силах обороны.

Комплекс создан на базе колесно-гусеничной платформы Gnome и предназначен для дистанционного выполнения боевых задач в сложных условиях.

Платформа поддерживает несколько типов связи одновременно, среди которых Starlink, по словам разработчиков, мобильный LTE, оптоволоконные каналы на 10 и 20 км, а также система ERLS. Заявленная дальность работы комплекса – до 60 километров.

В Temerland отмечают, что "Гном" может работать как в колесной, так и в гусеничной конфигурации в зависимости от местности и типа миссии.

Платформа может выполнять широкий спектр задач от разведки и доставки боеприпасов до эвакуации раненых. Также робот способен работать в качестве ретранслятора связи для увеличения дальности действия других беспилотных систем.

Для наблюдения комплекс оснащен круговой камерой на телескопическом мачте, а также отдельной системой обнаружения объектов и помех.

Разработчики позиционируют платформу в качестве многофункционального наземного робота для работы в условиях активного применения РЭБ и высокого риска для личного состава.

В Украине уже появилось несколько боевых НРК с пулеметами

"Гном" от Temerland – не первый украинский наземный роботизированный комплекс с пулеметным вооружением. За последние два года в Украине сформировалось отдельное направление боевых НРК для поддержки пехоты, дистанционного поражения целей и работы в опасных зонах.

Среди самых известных разработок – НРК "Лють" с пулеметом 7,62 мм, платформа Zmiy Droid 12.7 с крупнокалиберным пулеметом Browning, а также ряд роботизированных систем от украинских компаний DevDroid, Rovertech и других производителей.

Часть платформ уже допущена к эксплуатации или проходят боевые испытания в подразделениях Сил обороны. Большинство из них могут выполнять не только боевые задачи, но и логистические миссии, эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и работу в качестве ретрансляторов связи.

В отличие от многих ранних украинских НРК "Гном" делает ставку сразу на несколько каналов связи - Starlink, LTE, оптоволокно и ERLS - а также на возможность работы на дистанции до 60 километров.

Напомним, украинская 3DTech представила комплекс для управления роем FPV-дронов.