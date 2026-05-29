В Україні запускають НРК "Гном", який має кулемет Browning, Starlink і дальність роботи до 60 км

Українська компанія Temerland готує до офіційної кодифікації наземний роботизований комплекс "Гном", оснащений кулеметом Browning та системами зв’язку для роботи на великій дистанції. Про це, як пише Delo.ua, повідомив CEO компанії Едуард Троценко.

Наразі платформа проходить випробування для офіційного допуску до експлуатації у Силах оборони.

Комплекс створений на базі колісно-гусеничної платформи Gnome і призначений для дистанційного виконання бойових завдань у складних умовах.

Платформа підтримує кілька типів зв’язку одночасно, серед яких Starlink, за словами розробників, мобільний LTE, оптоволоконні канали на 10 і 20 кілометрів, а також система ERLS. Заявлена дальність роботи комплексу — до 60 кілометрів.

У Temerland зазначають, що "Гном" може працювати як у колісній, так і в гусеничній конфігурації залежно від умов місцевості та типу місії.

Платформа може виконувати широкий спектр завдань: від розвідки та доставки боєприпасів до евакуації поранених. Також робот здатний працювати як ретранслятор зв’язку для збільшення дальності дії інших безпілотних систем.

Для спостереження комплекс оснащений круговою камерою на телескопічній щоглі, а також окремою системою виявлення об’єктів і перешкод.

Розробники позиціонують платформу як багатофункціональний наземний робот для роботи в умовах активного застосування РЕБ та високого ризику для особового складу.

В Україні вже з’явилося кілька бойових НРК із кулеметами

"Гном" від Temerland — не перший український наземний роботизований комплекс із кулеметним озброєнням. За останні два роки в Україні сформувався окремий напрям бойових НРК для підтримки піхоти, дистанційного ураження цілей та роботи в небезпечних зонах.

Серед найвідоміших розробок — НРК "Лють" із кулеметом 7,62 мм, платформа Zmiy Droid 12.7 із великокаліберним кулеметом Browning, а також низка роботизованих систем від українських компаній DevDroid, Rovertech та інших виробників.

Частина платформ уже допущена до експлуатації або проходить бойові випробування у підрозділах Сил оборони. Більшість із них можуть виконувати не лише бойові задачі, а й логістичні місії, евакуацію поранених, доставку боєприпасів та роботу як ретранслятори зв’язку.

На відміну від багатьох ранніх українських НРК, "Гном" робить ставку одразу на кілька каналів зв’язку — Starlink, LTE, оптоволокно та ERLS — а також на можливість роботи на дистанції до 60 кілометрів.

