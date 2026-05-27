Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українська 3DTech представила комплекс для керування роєм FPV-дронів: одна станція може координувати до п’яти бортів

Українська компанія 3DTech представила безпілотний комплекс “HYDRA ХИЖАК REBOFF”
Комплекс у реальному часі відстежує якість зв’язку з дроном. Фото виробника

Українська компанія 3DTech представила безпілотний комплекс “HYDRA ХИЖАК REBOFF”, який дозволяє одночасно керувати групою до п’яти ударних FPV-дронів на оптоволокні з однієї наземної станції та передавати відео в реальному часі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Defender Media.

Комплекс призначений для групових засідкових операцій, синхронізованих ударів та роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.

У компанії заявляють, що система підтримує одночасне підключення до п’яти безпілотників. Відеопотоки можуть транслюватися на один або кілька дисплеїв, а також в операторські окуляри.

Однією з ключових особливостей комплексу стала можливість паралельної роботи трьох пілотів із функцією швидкого перемикання між дронами.

ШІ для пошуку цілей та керування через Starlink

У 3DTech зазначають, що в систему інтегровані елементи автоматизації, зокрема модулі штучного інтелекту для автоматичної детекції цілей.

Комплекс також у реальному часі відстежує якість зв’язку з дроном. Це дозволяє оператору оперативно ухвалювати рішення — продовжувати політ, атакувати найближчу ціль або повертати безпілотник.

Окремо передбачене дистанційне керування через Starlink, що розширює можливості застосування комплексу під час засідок або роботи на великій відстані.

Понад шість годин у режимі очікування

Серед заявлених характеристик комплексу:

  • автономна робота в режимі очікування понад шість годин;
  • запуск наступного дрона приблизно за одну секунду;
  • підтримка режимів дистанційного мінування;
  • інтеграція із системами ситуаційної обізнаності військових.

Розробники наголошують, що комплекс створювався для роботи мінімальним екіпажем та в умовах сильного радіоелектронного придушення.

У компанії очікують, що це дозволить підвищити ефективність використання FPV-дронів на полі бою, особливо під час масованих або синхронізованих атак.

Нагадаємо, що TAF Industries купує контроль над виробником наземного робота "Тесля".

Автор:
Алік Сахно