Читать на русском
Українська 3DTech представила комплекс для керування роєм FPV-дронів: одна станція може координувати до п’яти бортів
Українська компанія 3DTech представила безпілотний комплекс “HYDRA ХИЖАК REBOFF”, який дозволяє одночасно керувати групою до п’яти ударних FPV-дронів на оптоволокні з однієї наземної станції та передавати відео в реальному часі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Defender Media.
Комплекс призначений для групових засідкових операцій, синхронізованих ударів та роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.
У компанії заявляють, що система підтримує одночасне підключення до п’яти безпілотників. Відеопотоки можуть транслюватися на один або кілька дисплеїв, а також в операторські окуляри.
Однією з ключових особливостей комплексу стала можливість паралельної роботи трьох пілотів із функцією швидкого перемикання між дронами.
ШІ для пошуку цілей та керування через Starlink
У 3DTech зазначають, що в систему інтегровані елементи автоматизації, зокрема модулі штучного інтелекту для автоматичної детекції цілей.
Комплекс також у реальному часі відстежує якість зв’язку з дроном. Це дозволяє оператору оперативно ухвалювати рішення — продовжувати політ, атакувати найближчу ціль або повертати безпілотник.
Окремо передбачене дистанційне керування через Starlink, що розширює можливості застосування комплексу під час засідок або роботи на великій відстані.
Понад шість годин у режимі очікування
Серед заявлених характеристик комплексу:
- автономна робота в режимі очікування понад шість годин;
- запуск наступного дрона приблизно за одну секунду;
- підтримка режимів дистанційного мінування;
- інтеграція із системами ситуаційної обізнаності військових.
Розробники наголошують, що комплекс створювався для роботи мінімальним екіпажем та в умовах сильного радіоелектронного придушення.
У компанії очікують, що це дозволить підвищити ефективність використання FPV-дронів на полі бою, особливо під час масованих або синхронізованих атак.
