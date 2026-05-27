Українська 3DTech представила комплекс для керування роєм FPV-дронів: одна станція може координувати до п’яти бортів

Українська компанія 3DTech представила безпілотний комплекс “HYDRA ХИЖАК REBOFF”, який дозволяє одночасно керувати групою до п’яти ударних FPV-дронів на оптоволокні з однієї наземної станції та передавати відео в реальному часі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Defender Media.

Комплекс призначений для групових засідкових операцій, синхронізованих ударів та роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.

У компанії заявляють, що система підтримує одночасне підключення до п’яти безпілотників. Відеопотоки можуть транслюватися на один або кілька дисплеїв, а також в операторські окуляри.

Однією з ключових особливостей комплексу стала можливість паралельної роботи трьох пілотів із функцією швидкого перемикання між дронами.

ШІ для пошуку цілей та керування через Starlink

У 3DTech зазначають, що в систему інтегровані елементи автоматизації, зокрема модулі штучного інтелекту для автоматичної детекції цілей.

Комплекс також у реальному часі відстежує якість зв’язку з дроном. Це дозволяє оператору оперативно ухвалювати рішення — продовжувати політ, атакувати найближчу ціль або повертати безпілотник.

Окремо передбачене дистанційне керування через Starlink, що розширює можливості застосування комплексу під час засідок або роботи на великій відстані.

Понад шість годин у режимі очікування

Серед заявлених характеристик комплексу:

автономна робота в режимі очікування понад шість годин;

запуск наступного дрона приблизно за одну секунду;

підтримка режимів дистанційного мінування;

інтеграція із системами ситуаційної обізнаності військових.

Розробники наголошують, що комплекс створювався для роботи мінімальним екіпажем та в умовах сильного радіоелектронного придушення.

У компанії очікують, що це дозволить підвищити ефективність використання FPV-дронів на полі бою, особливо під час масованих або синхронізованих атак.

