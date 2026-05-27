Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская 3DTech представила комплекс для управления роем FPV-дронов: одна станция может координировать до пяти бортов

Украинская компания 3DTech представила беспилотный комплекс "HYDRA ХИЩАК REBOFF"
Комплекс в реальном времени отслеживает качество связи с дроном. Фото производителя

Украинская компания 3DTech представила беспилотный комплекс "HYDRA ХИЩАК REBOFF", который позволяет одновременно управлять группой до пяти ударных FPV-дронов на оптоволокне с одной наземной станции и передавать видео в реальном времени.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Defender Media.

Комплекс предназначен для групповых засадных операций, синхронизированных ударов и работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

В компании заявляют, что система поддерживает одновременное подключение к пяти беспилотникам. Видеопоток может транслироваться на один или несколько дисплеев, а также в операторские очки.

Одной из ключевых особенностей комплекса явилась возможность параллельной работы трех пилотов с функцией быстрого переключения между дронами.

ИИ для поиска целей и управления через Starlink

В 3DTech отмечают, что в систему интегрированы элементы автоматизации, в частности, модули искусственного интеллекта для автоматической детекции целей.

Комплекс также в реальном времени отслеживает качество связи с дроном. Это позволяет оператору оперативно принимать решение – продолжать полет, атаковать ближайшую цель или возвращать беспилотник.

Отдельно предусмотрено дистанционное управление через Starlink, что расширяет возможности применения комплекса во время засад или работы на большом расстоянии.

Более шести часов в режиме ожидания

Среди заявленных характеристик комплекса:

  • автономная работа в режиме ожидания более шести часов;
  • запуск следующего дрона примерно за одну секунду;
  • поддержка режимов дистанционного минирования;
  • интеграция с системами ситуационной осведомленности военных.

Разработчики отмечают, что комплекс создавался для работы минимальным экипажем и при сильном радиоэлектронном подавлении.

В компании ожидают, что это позволит повысить эффективность использования FPV-дронов на поле боя, особенно во время массированных или синхронизированных атак.

Напомним, что TAF Industries покупает контроль над производителем наземного робота "Тесля".

Автор:
Алик Сахно