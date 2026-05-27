Украинская 3DTech представила комплекс для управления роем FPV-дронов: одна станция может координировать до пяти бортов

Украинская компания 3DTech представила беспилотный комплекс "HYDRA ХИЩАК REBOFF", который позволяет одновременно управлять группой до пяти ударных FPV-дронов на оптоволокне с одной наземной станции и передавать видео в реальном времени.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Defender Media.

Комплекс предназначен для групповых засадных операций, синхронизированных ударов и работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

В компании заявляют, что система поддерживает одновременное подключение к пяти беспилотникам. Видеопоток может транслироваться на один или несколько дисплеев, а также в операторские очки.

Одной из ключевых особенностей комплекса явилась возможность параллельной работы трех пилотов с функцией быстрого переключения между дронами.

ИИ для поиска целей и управления через Starlink

В 3DTech отмечают, что в систему интегрированы элементы автоматизации, в частности, модули искусственного интеллекта для автоматической детекции целей.

Комплекс также в реальном времени отслеживает качество связи с дроном. Это позволяет оператору оперативно принимать решение – продолжать полет, атаковать ближайшую цель или возвращать беспилотник.

Отдельно предусмотрено дистанционное управление через Starlink, что расширяет возможности применения комплекса во время засад или работы на большом расстоянии.

Более шести часов в режиме ожидания

Среди заявленных характеристик комплекса:

автономная работа в режиме ожидания более шести часов;

запуск следующего дрона примерно за одну секунду;

поддержка режимов дистанционного минирования;

интеграция с системами ситуационной осведомленности военных.

Разработчики отмечают, что комплекс создавался для работы минимальным экипажем и при сильном радиоэлектронном подавлении.

В компании ожидают, что это позволит повысить эффективность использования FPV-дронов на поле боя, особенно во время массированных или синхронизированных атак.

