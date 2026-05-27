Украинская 3DTech представила комплекс для управления роем FPV-дронов: одна станция может координировать до пяти бортов
Украинская компания 3DTech представила беспилотный комплекс "HYDRA ХИЩАК REBOFF", который позволяет одновременно управлять группой до пяти ударных FPV-дронов на оптоволокне с одной наземной станции и передавать видео в реальном времени.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Defender Media.
Комплекс предназначен для групповых засадных операций, синхронизированных ударов и работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы.
В компании заявляют, что система поддерживает одновременное подключение к пяти беспилотникам. Видеопоток может транслироваться на один или несколько дисплеев, а также в операторские очки.
Одной из ключевых особенностей комплекса явилась возможность параллельной работы трех пилотов с функцией быстрого переключения между дронами.
ИИ для поиска целей и управления через Starlink
В 3DTech отмечают, что в систему интегрированы элементы автоматизации, в частности, модули искусственного интеллекта для автоматической детекции целей.
Комплекс также в реальном времени отслеживает качество связи с дроном. Это позволяет оператору оперативно принимать решение – продолжать полет, атаковать ближайшую цель или возвращать беспилотник.
Отдельно предусмотрено дистанционное управление через Starlink, что расширяет возможности применения комплекса во время засад или работы на большом расстоянии.
Более шести часов в режиме ожидания
Среди заявленных характеристик комплекса:
- автономная работа в режиме ожидания более шести часов;
- запуск следующего дрона примерно за одну секунду;
- поддержка режимов дистанционного минирования;
- интеграция с системами ситуационной осведомленности военных.
Разработчики отмечают, что комплекс создавался для работы минимальным экипажем и при сильном радиоэлектронном подавлении.
В компании ожидают, что это позволит повысить эффективность использования FPV-дронов на поле боя, особенно во время массированных или синхронизированных атак.
