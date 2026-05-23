Starlink, ИИ и защита данных: Украина и Польша расширяют цифровое партнерство

Украина и Польша расширяют сотрудничество в цифровой сфере. В ходе встречи представителей Минцифры и Министерства цифровизации Польши стороны обсудили поддержку стабильной связи, защиту государственных ІТ-систем, развитие искусственного интеллекта и дальнейшую интеграцию Украины в цифровой рынок ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Одним из ключевых вопросов стала работа сети Starlink. Польша продолжает финансировать около 30 000 терминалов в Украине, что обеспечивает бесперебойную работу государственных цифровых сервисов и критической инфраструктуры.

Также стороны обсудили:

адаптацию украинского законодательства к цифровым стандартам ЕС;

развитие систем защиты критических государственных данных;

обмен опытом в области кибербезопасности;

создание национального ИИ-ассистента;

запуск тестовой среды для разработчиков искусственного интеллекта;

присоединение Украины к европейским вычислительным центрам.

Украинская сторона также представила подход "безопасность с самого начала", предполагающий интеграцию механизмов киберзащиты еще на этапе разработки цифровых продуктов.

В Минцифре отметили, что поддержка Польши в сфере Starlink, кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры остается важной составляющей развития цифровой устойчивости Украины.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продолжающий финансирование абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Это решение обеспечит непрерывную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры тогда, когда она требуется больше всего.