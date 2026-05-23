Starlink, ШІ та захист даних: Україна та Польща розширюють цифрове партнерство

Україна та Польща розширюють співпрацю у цифровій сфері. Під час зустрічі представників Мінцифри та Міністерства цифровізації Польщі сторони обговорили підтримку стабільного зв’язку, захист державних ІТ-систем, розвиток штучного інтелекту та подальшу інтеграцію України до цифрового ринку ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Одним із ключових питань стала робота мережі Starlink. Польща продовжує фінансувати близько 30 тисяч терміналів в Україні, що забезпечує безперебійну роботу державних цифрових сервісів та критичної інфраструктури.

Також сторони обговорили:

адаптацію українського законодавства до цифрових стандартів ЄС;

розвиток систем захисту критичних державних даних;

обмін досвідом у сфері кібербезпеки;

створення національного ШІ-асистента;

запуск тестового середовища для розробників штучного інтелекту;

приєднання України до європейських обчислювальних центрів.

Українська сторона також представила підхід "безпека від самого початку", який передбачає інтеграцію механізмів кіберзахисту ще на етапі розробки цифрових продуктів.

У Мінцифри зазначили, що підтримка Польщі у сфері Starlink, кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури залишається важливою складовою розвитку цифрової стійкості України.

В кінці вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше.