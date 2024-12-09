Минобороны расширяет функционал DOT-Chain: будут заказывать дроны, РЭБ и НРК

Министерство обороны Украины расширяет функционал системы Государственного оператора тыла ІТ-систему DOT-Chain, ранее успешно оптимизировавшей поставки продовольствия для Вооруженных Сил.

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Об этом сообщили на сайте Государственного оператора тыла

В рамках нового модуля DOT-Chain Defense система будет использоваться для обеспечения армии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), радиоэлектронной борьбы и разведки (РЕБ/РЭР), наземными роботизированными комплексами (НРК) и наземными станциями управления (НСК).

Цифровизация этих процессов позволит ускорить поставки критически важных средств и сделать его более прозрачным, минимизируя задержки и бюрократию.

Через DOT-Chain Defense подразделения бригад смогут самостоятельно формировать заявки в соответствии со своими потребностями и бюджетами. Система подразумевает прямое взаимодействие между военными, производителями и поставщиками.

Как будет работать система

Новый функционал сбора потребностей заработает с первой половины 2025 года. В то же время, уже сейчас продолжаются консультации с производителями для улучшения прогнозируемости закупок и масштабирования производства на территории Украины.

Отмечается, что каждое подразделение бригады формирует заявку в соответствии с боевыми задачами.

После этого Государственный оператор тыла обобщает эти заявки и передает заказы производителям. Поставка производится в соответствии с утвержденными заказами.

Преимущества DOT-Chain Defense:

Точность поставки: подразделения сами формируют заявки, учитывая реальные потребности.

Экономия времени и ресурсов: военные освобождаются от бюрократической работы, сосредотачиваясь на выполнении боевых задач.

Прозрачность система обеспечивает четкий контроль заявок и поставок, минимизируя риски коррупции.

Поддержка украинских производителей: ясное понимание потребностей позволяет оптимизировать производство и увеличить его объемы.

Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко подчеркнула, что DOT-Chain быстро масштабируется и еще на этапе запуска были разговоры о том, что система в будущем сможет обрабатывать не только заказы на питание.

"Благодаря DOT-Сhain появится возможность оперативно поставлять дроны туда, где в этом нуждаются военные. И в тех количествах, которые действительно необходимо ", — подчеркнула она.

Добавим, через DOT-Chain военные части смогут подавать претензии по качеству продуктов. Это позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных, и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря структурированию информации и быстрому анализу, система помогает выявлять злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков, что повышает общую эффективность работы.