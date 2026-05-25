В Украине могут отменить НДС на наземные роботизированные комплексы для нужд обороны

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №15259 об освобождении от налога на добавленную стоимость операций по поставке наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, решение поддержали все 24 члена комитета.

Законопроект предусматривает, что льгота будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине. Ожидается, что документ парламент рассмотрит уже на этой пленарной неделе.

Инициаторами законодательных изменений стали глава финансового комитета Даниил Гетманцев, народные депутаты Нина Южанина, Олег Бондаренко, Галина Янченко и Роман Костенко.

Как объясняла Нина Южанина, с 1 января 2026 года завершилось действие налоговой льготы на поставку электромобилей, под которую также подвергались наземные роботизированные комплексы. Поэтому закупочная стоимость НРК для государственных нужд возросла на 20%, что существенно усложнило их поставки.

По словам авторов документа, возобновление льготы должно разблокировать закупки таких комплексов для Сил обороны и повысить эффективность использования бюджетных средств.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит обеспечить боевые подразделения необходимыми роботизированными системами для выполнения задач на фронте.

Заметим, что Украина в первом полугодии 2026 года планирует заключить контракты на снабжение 25 тыс. наземных роботизированных комплексов (НРК) для фронта. Это вдвое больше, чем было законтрактовано за весь 2025 год.