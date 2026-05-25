В Україні можуть скасувати ПДВ на наземні роботизовані комплекси для потреб оборони

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт №15259 про звільнення від податку на додану вартість операцій з постачання наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народниого депутата Ярослава Железняка.

За його словами, рішення підтримали всі 24 члени комітету.

Законопроєкт передбачає, що пільга діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Очікується, що документ парламент розгляне вже цього пленарного тижня.

Ініціаторами законодавчих змін стали голова фінансового комітету Данило Гетманцев, народні депутати Ніна Южаніна, Олег Бондаренко, Галина Янченко та Роман Костенко.

Як пояснювала Ніна Южаніна, з 1 січня 2026 року завершилася дія податкової пільги на постачання електромобілів, під яку також підпадали наземні роботизовані комплекси. Через це закупівельна вартість НРК для державних потреб зросла на 20%, що суттєво ускладнило їх постачання.

За словами авторів документа, відновлення пільги має розблокувати закупівлі таких комплексів для Сил оборони та підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його ухвалення дозволить забезпечити бойові підрозділи необхідними роботизованими системами для виконання завдань на фронті.

Зауважимо, Україна у першому півріччі 2026 року планує укласти контракти на постачання 25 тис. наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту. Це вдвічі більше, ніж було законтрактовано за весь 2025 рік.