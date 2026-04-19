Міноборони уклало 19 контрактів на 11 млрд грн на наземні роботизовані комплекси для ЗСУ

Україна у першому півріччі 2026 року планує укласти контракти на постачання 25 тис. наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту. Це вдвічі більше, ніж було законтрактовано за весь 2025 рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Станом на зараз Агенція оборонних закупівель уже підписала 19 контрактів із виробниками на загальну суму 11 млрд грн. Поставки техніки мають відбуватися поступово відповідно до потреб війська.

У Міноборони заявляють, що ключове завдання — прискорити забезпечення фронту роботизованими системами. Вони виконують логістичні, евакуаційні та бойові функції. Лише за березень військові здійснили понад 9 тис. місій із застосуванням НРК.

Для пришвидшення закупівель держава спростила процедури контрактування, збільшила фінансування та синхронізувала бюджетне забезпечення. Окремо готується запуск центру компетенцій НРК при Міноборони, який має стати єдиною точкою взаємодії для виробників, військових і Генерального штабу.

Виробники зможуть отримувати контракти заздалегідь

Також змінюється підхід до планування: виробники зможуть отримувати контракти на наступний рік заздалегідь. Це дозволить прогнозувати виробничі цикли, інвестувати в масштабування та забезпечувати стабільні поставки.

Сектор наземних роботизованих систем став одним із найдинамічніших напрямів українського defence tech. Якщо на початку повномасштабної війни ринок фактично був відсутній, то нині він налічує понад 280 компаній і більш як 550 рішень, створених за підтримки платформи Brave1.

Паралельно держава масштабує суміжні напрями — інженерні комплекси для мінування та розмінування, ударні наземні платформи, роботизовані камікадзе та автоматизовані турелі протиповітряної оборони.

Таким чином, Україна переходить від точкових закупівель до системного розгортання ринку бойової робототехніки, який має знизити ризики для військових і підвищити ефективність фронтової логістики.

Зазначимо, що потреба Збройних сил України на 2026 рік оцінюється приблизно у 30 000 наземних роботизованих комплексів (НРК). Наразі бюджет дозволяє закупити лише 12–15 тисяч одиниць через податкову невизначеність, що суттєво обмежує можливості контрактування.