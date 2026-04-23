В 2026 году военные заказали через "э-Баллы" дроны, РЭБ и НРК на 14 млрд грн

Более 181 000 единиц техники поставлено на фронт через систему "э-Баллы" / Сухопутные войска ВСУ

В 2026 году через систему "э-Баллы" на фронт уже поставлено более 181 000 единиц техники, включая дроны, наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Подразделения заказали оборудование через Brave1 Market на общую сумму 14 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

Программа позволяет военным самостоятельно выбирать и получать проверенные в боях решения дополнительно к государственному централизованному обеспечению. В настоящее время в систему включено около 95% дроновых подразделений.

В марте через "э-Баллы" зафиксировано более 35 300 ликвидированных и тяжелораненых оккупантов, а также более 151 200 пораженных целей.

Приоритетными целями в системе есть личный состав врага, за что увеличено количество баллов. Программа также расширена на боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed и снайперов.

Каждое поражение фиксируется видеодоказательствами, формирующими массив данных в системе DELTA. Эти данные становятся базой для тренировки ИИ-моделей и развития инфраструктуры для анализа боевых действий.

Напомним, в августе 2025 года заработала обновленная программа "Армия дронов.Бонус", известная как аллы". Благодаря этой системе украинские военные уже заказали техники более чем на 1 миллиард гривен, включая 22 тысячи FPV-дронов, бомберов, разведывательных БпЛА и средств РЭБ.

Татьяна Ковальчук