За час війни вдвічі скоротилася кількість будівельних компаній

На четвертий рік війни столиця залишається ключовим центром для будівельної діяльності в Україні.

Найбільша кількість компаній, дотичних до будівельної сфери, зосереджена в Києві - 2489. До топ-5 центрів будівельної активності увійшли також Дніпропетровська (880), Київська (865), Львівська (788) та Одеська області (658), повідомляє Delo.ua з посиланням дослідження YouControl.Market.

Водночас найменшу кількість будівельних компаній мають Житомирщина (173), Сумська (158),Чернігівська (143), Тернопільська (128) та Чернівецька (115) області.

Переважна більшість ФОПів, що працюють у будівельній сфері, зосереджена в Києві (2101), Київській (1855), Львівській (1583), Дніпропетровській (1487) та Івано-Франківській (1409) областях. Ці регіони формують топ-5 за чисельністю підприємців-будівельників. Натомість, Волинська (614), Рівненська (602), Сумська (580),Кіровоградська (524) та Тернопільська (471) області мають найменшу кількість зареєстрованих ФОПів у будівельній сфері.

Регіональна концентрація компаній та ФОПів. Інфографіка: YouControl

У 2021 році ринок будівельних компаній, за даними аналітики YouControl.Market, демонстрував пікову активність — кількість зареєстрованих підприємств (2958) була майже на третину вищою, ніж у середньому в інші роки. Натомість кількість компаній, які припинили діяльність була найвищою за останні роки – 392.

Динаміка компаній та ФОПів за роками. Інфографіка: YouControl

На початку вторгнення у 2022 році відбувся різкий спад, коли кількість новостворених будівельних компаній скоротилася майже вдвічі: було зареєстровано 1492 компанії.

Значна активізація відбулась у 2023 році: зареєстровано 2063 компанії, майже на 40% більше, порівняно з 2022-им. 2024-ий зберіг залишилася на рівні 2023-го – 2024 компанії, що свідчило про певну стабілізацію ринку.

Проте у першій половині 2025 року показник значно зменшився: кількість зареєстрованих будкомпаній становить половину від рівня усього 2021 року – 1401.

У сегменті ФОПів, що працюють у будівельній сфері динаміка відкриття нових підприємців була більш стабільною, ніж у юридичних осіб. Єдиний відчутний спад спостерігався у 2022 році — тоді кількість новостворених ФОПів (3518) значно зменшилася через початок повномасштабного вторгнення.

Інфографіка: YouControl

В інші роки — 2021 (5264), 2023 (5258) та 2024 (5355) — кількість нових реєстрацій ФОПів залишалася приблизно на однаковому рівні.

Показники першої половини 2025 року вже перевищують половину середньорічного значення попередніх років – 3116 зареєстрованих ФОПів у будівельному секторі станом на серпень 2025.

Таким чином,аналітики зауважують, що ринок будівельних компаній є більш чутливим до макроекономічних та політичних змін, ніж ринок ФОПів, який демонструє більшу стабільність.

Але за сприятливих інвестиційних умов та відносної економічної прогнозованості, 2025 рік, за поточними темпами, може стати періодом найвищої активності в обох сегментах після 2021-го, з акцентом на відбудову та інфраструктурні проекти.

