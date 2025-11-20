Рекорд за два роки: у третьому кварталі в Україні зареєстрували 77 тис. нових ФОПів

Третій квартал 2025 року став рекордним за останні два роки за кількістю реєстрацій малого бізнесу. Українці активно відкривали власну справу, і нові реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) значно перевищили кількість припинень діяльності, незважаючи на виклики повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YouControl.Market.

Динаміка реєстрацій та припинень

У липні–вересні 2025 року в Україні було зареєстровано 77,4 тис. ФОПів, що на чверть більше, ніж у попередньому кварталі. У порівнянні з третім кварталом 2024 року темпи започаткування власного бізнесу зросли майже на 38%.

Паралельно кількість припинених ФОПів залишалася стабільною: у третьому кварталі припинили діяльність 52,2 тис. підприємців, що майже не відрізняється від показника другого кварталу (52,4 тис.) і трохи перевищує минулорічний рівень (50,7 тис.).

Таким чином, хвиля масових припинень, яка спостерігалася на початку 2025 року (у першому кварталі понад 100 тис. припинень), вже минула, і ринок малого бізнесу повернувся до звичних показників.

У результаті третій квартал приніс чистий приріст близько 25 тис. ФОПів: на кожні три припинення припадало приблизно 4,5 нових реєстрації, що свідчить про відновлення та активне розширення малого бізнесу.

Секторальний розподіл нових ФОПів

Лідером за кількістю нових реєстрацій залишилася роздрібна торгівля: 22,3 тис. нових ФОПів, що на 37% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року. Це може свідчити про відновлення внутрішнього споживчого попиту та повернення підприємців у сферу торговельних послуг.

ІТ-сектор також демонструє стабільне зростання: у третьому кварталі зареєструвалися 8,9 тис. нових ФОПів, що на 28% більше, ніж роком раніше.

Активно реєструють ФОПи і в транспортно-логістичній сфері: 7,9 тис. нових реєстрацій проти 3,9 тис. у третьому кварталі 2024 року (+105% рік до року).

Галузь громадського харчування та продуктової торгівлі також відновлюється: кількість нових ФОПів зросла на 60–70% порівняно з минулим роком. Освітні послуги демонструють ріст майже на 70% – у третьому кварталі зареєстрували 4,5 тис. ФОПів у сфері навчальних курсів та тренінгів. Подібні показники спостерігаються і в секторі фінансових послуг (+68%, 349 нових ФОПів проти 207 торік).

Зростання зафіксоване навіть у тих сферах, які раніше перебували у стагнації. Наприклад, видавнича діяльність збільшила кількість нових ФОПів на 79% – 86 реєстрацій у третьому кварталі 2025 року проти 48 роком раніше, що свідчить про відновлення інфомедійного та книговидавничого бізнесу.

Також зростає кількість ФОПів у вузьких нішах. Так, у кур’єрській та поштовій сфері кількість нових реєстрацій зросла в 22 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відновлення культурного життя теж позначилося на бізнесі: реєстрації ФОПів у галузі підтримки театральних і концертних заходів збільшилися на 1200%.

Значне зростання зафіксоване й у виробничо-технічних напрямках. Наприклад, технічні випробування та дослідження показали приріст +500%, а виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів зросло на 400%, що, ймовірно, пов’язано з військовими потребами, попитом на паливні ємності, обладнання та інженерні послуги.

Помітно зросла кількість нових ФОПів у сфері професійно-технічної освіти (+350%) та посередництва в торгівлі промисловим обладнанням (+344%). Загалом структура нових ФОПів відображає адаптацію економіки до умов війни, зосереджуючись на логістиці, виробництві, технічних послугах і освіті.

Що стосується припинень діяльності, більшість галузей демонструє значно кращу ситуацію порівняно з минулим роком. У третьому кварталі 2025 року в усіх ключових секторах припинило діяльність менше ФОП, ніж у третьому кварталі 2024-го. Особливо помітне зменшення припинень у торгівлі (−18,7%) та оптовій торгівлі (−17,4%). Також скоротилися обсяги припинень у ІТ, транспорті, освіті та маркетингу.

Деякі невеликі галузі показують зростання припинень, але це часто пов’язано з невеликими абсолютними цифрами. Наприклад, у сфері громадських організацій (коди 94.11–94.99) кількість припинених ФОПів зросла на 40% порівняно з минулим роком. Аналогічно, невеликі ніші, як виробництво одягу зі шкіри (+600%) чи діяльність концертних залів (+300%), демонструють великі відсоткові зміни, хоча йдеться про невелику кількість випадків.

Найбільше за абсолютною кількістю припинених ФОПів лишається роздрібна торгівля, але навіть тут показники майже вдвічі нижчі, ніж на початку року (17,3 тис. проти 31,6 тис.). У жодній з основних галузей третього кварталу 2025 року хвиля припинень більше не перевищує кількість нових реєстрацій ФОПів, що свідчить про стабілізацію та зростання малого бізнесу.

Регіональний розподіл реєстрацій ФОПів у третьому кварталі 2025 року

Географія підприємництва у третьому кварталі 2025 року підтверджує: найбільша активність зосереджена у ключових економічних центрах країни. Лідером залишається Київ – у столиці за три місяці зареєстрували 10,4 тис. нових ФОПів, що на 21% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 26% більше, ніж торік.

Дніпропетровська область займає друге місце з майже 8 тис. нових ФОПів, що на 40% перевищує показник другого кварталу. Високий результат регіону пояснюється його роллю як промислово-логістичного хабу, розташованого близько до лінії фронту: попри ризики, реєстрації тут зросли на 52% порівняно з минулим роком.

Топ-6 регіонів за кількістю нових підприємців доповнюють: Львівська область (6 тис.), Київська (5,8 тис.), Харківська (5,6 тис.) та Одеська (5,5 тис.). Разом вони забезпечили близько половини всіх нових ФОП у країні.

Серед регіонів другої половини топ-10 цікавими є Полтавська область, яка піднялася на 7-ме місце з 3,2 тис. реєстрацій – на 62% більше, ніж у попередньому кварталі. Зростання тут пояснюється відносною безпекою та переміщенням бізнесів зі сходу. Далі йдуть Вінницька область (3,1 тис.), Хмельницька (2,6 тис.) та Івано-Франківська (2,4 тис.). Усі регіони топ-10 демонструють, що кількість нових ФОПів значно перевищує кількість припинень бізнесу.

Логічно, що найбільші за реєстраціями області водночас фіксують високі показники припинень. За кількістю припинених ФОПів у третьому кварталі лідирує Київ – 6,4 тис. припинень, далі йдуть Дніпропетровська (5,1 тис.) та Одеська (3,9 тис.). Харківська (3,7 тис.), Львівська (3,4 тис.) та Київська (3,3 тис.) області також увійшли до першої шістки. Полтавська (2,4 тис.), Вінницька (2,2 тис.) та Хмельницька (2 тис.) області посіли наступні позиції.

Особливо показовим є випадок Донецької області: хоча тут зареєстровано лише 0,95 тис. нових ФОПів, кількість припинень становила 1,6 тис., що демонструє вплив війни навіть на підконтрольну Україні територію.

Водночас інші прифронтові регіони демонструють стійкість: Харківщина після великих втрат минулого року тепер показала чистий приріст близько 2 тис. ФОПів за квартал. Запорізька, Сумська, Миколаївська та Херсонська області також у третьому кварталі залишилися в плюсі – у всіх кількість реєстрацій перевищує або дорівнює кількості припинень. Загалом, окрім Донецької області, жоден регіон не показав від’ємного балансу підприємництва.

Гендерний зріз підприємництва у третьому кварталі 2025 року

У третьому кварталі 2025 року жінки залишаються ключовою силою в українському малому бізнесі, проте їхня перевага дещо скоротилася. З липня по вересень жінки зареєстрували понад 47 тис. нових ФОПів, що становить близько 61% від усіх підприємців кварталу. Для порівняння, у третьому кварталі 2024 року їхня частка серед нових ФОП була 63,7%.

Це означає, що за рік частка чоловіків серед нових підприємців зросла з приблизно 36% до 39%. Незважаючи на це, жіноче підприємництво продовжує домінувати: близько шести з десяти нових ФОПів реєструють саме жінки. Така тенденція проявляється вже кілька років і особливо посилилася після початку повномасштабної війни, коли багато жінок взяли на себе створення малого бізнесу для підтримки сімей та економіки.

Ситуація виглядає інакше серед тих, хто припинив діяльність. Рік тому більшість припинень припадала на чоловіків (приблизно 51%), а у третьому кварталі 2025 року 53,4% припинених ФОПів – це жінки. За три місяці свою діяльність припинили майже 28 тис. жінок-підприємниць і 24,3 тис. чоловіків. Таким чином, жінки наразі частіше "згортають" бізнес, ніж чоловіки, хоча абсолютні показники припинень у обох груп майже зрівнялися.

Додамо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.