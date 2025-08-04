Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,05

EUR

47,64

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,65

41,55

EUR

48,39

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Хто заробив найбільше у II кварталі: названо топ-10 українських компаній за виторгом, половина з яких — державні

гривні
Половина найприбутковіших компаній України — державні

Система YouControl оприлюднила фінансові показники українських компаній за II квартал 2025 року. Серед найуспішніших за виторгом — п'ять державних компаній, що свідчить про значний вплив держсектору на економіку країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YC.Market.

Зазначається, що звітність подали 60 980 підприємств. 

Лідерами за виторгом у другому кварталі стали:

  • D.TRADING — 131,5 млрд грн
  • "Енергоатом" — 125,2 млрд грн (державна)
  • "Нафтогаз Трейдинг" — 77,7 млрд грн (державна)
  • "Укренерго" — 53,5 млрд грн (державна)
  • "Укрнафта" — 53,3 млрд грн (державна)
  • DL SOLUTION — 52,4 млрд грн
  • Кернел-Трейд — 51,2 млрд грн
  • Сільпо-фуд — 50,4 млрд грн
  • Донбаське ПТП — 49,7 млрд грн
  • "Укрзалізниця" — 43,2 млрд грн (державна)

Як видно з рейтингу, п'ять компаній з першої десятки є державними підприємствами.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українські підприємці найчастіше відкривали компанії у сферах оптової торгівлі, операцій з нерухомістю, будівництва та ІТ.

Бізнес активно реагує на нові ринкові сигнали: підприємці не лише відновлюють роботу, а й відкривають нові компанії у перспективних секторах. У першому кварталі найбільший приріст нових бізнесів спостерігався у спортивних організацій, целюлозно-паперовій промисловості та телекомунікаціях, що свідчить про активізацію цих галузей.  

Автор:
Тетяна Бесараб