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Хто заробив найбільше у II кварталі: названо топ-10 українських компаній за виторгом, половина з яких — державні
Система YouControl оприлюднила фінансові показники українських компаній за II квартал 2025 року. Серед найуспішніших за виторгом — п'ять державних компаній, що свідчить про значний вплив держсектору на економіку країни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YC.Market.
Зазначається, що звітність подали 60 980 підприємств.
Лідерами за виторгом у другому кварталі стали:
- D.TRADING — 131,5 млрд грн
- "Енергоатом" — 125,2 млрд грн (державна)
- "Нафтогаз Трейдинг" — 77,7 млрд грн (державна)
- "Укренерго" — 53,5 млрд грн (державна)
- "Укрнафта" — 53,3 млрд грн (державна)
- DL SOLUTION — 52,4 млрд грн
- Кернел-Трейд — 51,2 млрд грн
- Сільпо-фуд — 50,4 млрд грн
- Донбаське ПТП — 49,7 млрд грн
- "Укрзалізниця" — 43,2 млрд грн (державна)
Як видно з рейтингу, п'ять компаній з першої десятки є державними підприємствами.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українські підприємці найчастіше відкривали компанії у сферах оптової торгівлі, операцій з нерухомістю, будівництва та ІТ.
Бізнес активно реагує на нові ринкові сигнали: підприємці не лише відновлюють роботу, а й відкривають нові компанії у перспективних секторах. У першому кварталі найбільший приріст нових бізнесів спостерігався у спортивних організацій, целюлозно-паперовій промисловості та телекомунікаціях, що свідчить про активізацію цих галузей.