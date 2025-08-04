Хто заробив найбільше у II кварталі: названо топ-10 українських компаній за виторгом, половина з яких — державні

Система YouControl оприлюднила фінансові показники українських компаній за II квартал 2025 року. Серед найуспішніших за виторгом — п'ять державних компаній, що свідчить про значний вплив держсектору на економіку країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YC.Market.

Зазначається, що звітність подали 60 980 підприємств.

Лідерами за виторгом у другому кварталі стали:

D.TRADING — 131,5 млрд грн

— 131,5 млрд грн "Енергоатом" — 125,2 млрд грн (державна)

— 125,2 млрд грн (державна) "Нафтогаз Трейдинг" — 77,7 млрд грн (державна)

— 77,7 млрд грн (державна) "Укренерго" — 53,5 млрд грн (державна)

— 53,5 млрд грн (державна) "Укрнафта" — 53,3 млрд грн (державна)

— 53,3 млрд грн (державна) DL SOLUTION — 52,4 млрд грн

— 52,4 млрд грн Кернел-Трейд — 51,2 млрд грн

— 51,2 млрд грн Сільпо-фуд — 50,4 млрд грн

— 50,4 млрд грн Донбаське ПТП — 49,7 млрд грн

— 49,7 млрд грн "Укрзалізниця" — 43,2 млрд грн (державна)

Як видно з рейтингу, п'ять компаній з першої десятки є державними підприємствами.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українські підприємці найчастіше відкривали компанії у сферах оптової торгівлі, операцій з нерухомістю, будівництва та ІТ.

Бізнес активно реагує на нові ринкові сигнали: підприємці не лише відновлюють роботу, а й відкривають нові компанії у перспективних секторах. У першому кварталі найбільший приріст нових бізнесів спостерігався у спортивних організацій, целюлозно-паперовій промисловості та телекомунікаціях, що свідчить про активізацію цих галузей.