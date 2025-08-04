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В Україні за пів року зареєстрували 18 тисяч компаній, але приріст найнижчий за 5 років

бізнес
Статистика бізнесу: реєстрації, закриття та приріст компаній / Depositphotos

За шість місяців 2025 року в Україні з’явилося понад 18 тисяч нових компаній. Попри стабільну динаміку відкриттів, кількість закриттів зросла на 19%, а чистий приріст став найменшим за останні п’ять років.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналітика Оpendatabot.

В Україні рекордно низький приріст бізнесу

У першому півріччі 2025 року в Україні зареєстрували 18 277 нових компаній. Показники відкриття бізнесу залишаються стабільними — вони майже не відрізняються від торішніх. Водночас рівень все ще нижчий, ніж до початку повномасштабної війни: у 2021 році за цей період створювали в півтора раза більше юридичних осіб.

Закриття бізнесів демонструють іншу тенденцію — їх стало більше на 19% порівняно з минулим роком. За шість місяців припинили діяльність 6 653 компанії. У результаті чистий приріст становить 11 624 компанії — це найнижчий показник за останні п’ять років.

Фото 2 — В Україні за пів року зареєстрували 18 тисяч компаній, але приріст найнижчий за 5 років

Варто зазначити, що 97 новостворених компаній припинили діяльність, навіть не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік — 92, але значно менше, ніж у 2021 році — тоді таких було аж 264.

Фото 3 — В Україні за пів року зареєстрували 18 тисяч компаній, але приріст найнижчий за 5 років

Київ лідирує за новими компаніями та закриттями, ІТ-сфера зростає 

Майже третина нових компаній у першому півріччі 2025 року з’явилася в Києві — 5 830 реєстрацій. Далі йдуть Львівська область (1 547) та Дніпропетровська (1 531). Ці ж регіони очолили й антирейтинг за кількістю закриттів: у столиці припинили діяльність 717 компаній, на Львівщині — 470, а на Дніпропетровщині — 464.

Абсолютним рекордсменом за статутним капіталом стала Українсько-Італійська Партнерська Компанія "ВелАльянс", що планує працювати у сфері будівництва. Її статутний капітал — 14,4 млрд грн. Найбільшим масовим засновником став Ільницький Віталій Павлович — у 2025 році він зареєстрував 886 компаній, більшість із капіталом від 1 до 9,8 млрд грн. Загалом йому належить понад 3 тисячі бізнесів.

За видами діяльності найбільше нових компаній працює в оптовій торгівлі (15% реєстрацій). Далі — громадські організації, нерухомість, ІТ і агросектор. Найшвидше зростає ІТ-сфера: кількість реєстрацій зросла на 48% за рік. Водночас громадські організації частіше за інші припиняли діяльність — 11% усіх закриттів.

Фото 4 — В Україні за пів року зареєстрували 18 тисяч компаній, але приріст найнижчий за 5 років

Нагадаємо, у липні 2025 року український бізнес стримано оцінив свою поточну ділову активність. Індекс очікувань ділової активності, який розраховує НБУ, становив 48,3 пункта.

Автор:
Ольга Опенько