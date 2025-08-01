Бізнес оцінює активність стримано, але позитивніше, ніж торік

У липні 2025 року український бізнес стримано оцінив свою поточну ділову активність. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує НБУ, становив 48,3 пункти, що нижче за червневий показник у 50,0, однак вищий за рівень липня 2024 року — 44,4.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зниження показника пов’язане з посиленням безпекових ризиків, зокрема через нові обстріли критичної інфраструктури, зростанням витрат на сировину, оплату праці та паливо, а також браком кваліфікованих кадрів та впливом інфляції.

Водночас на очікування позитивно впливали стабільна ситуація в енергетиці, активний споживчий попит і сезонні чинники.

Найвищі очікування продовжували демонструвати підприємства торгівлі: їхній секторальний індекс становив 51,2 (у червні — 52,0; у липні 2024 року — 44,7). Оптимізм у цій сфері зумовлений достатньою пропозицією товарів та високим попитом.

Позитивні настрої також збереглись у будівельній галузі — секторальний індекс досяг 50,6 проти 50,4 у червні та 49,6 торік. У промисловості ситуація була складнішою: з огляду на здорожчання виробничих витрат та безпекові ризики індекс знизився до 48,6 (у червні — 50,4).

Найнижчі оцінки — вдруге поспіль — зафіксовано у сфері послуг. Секторальний індекс зменшився до 45,8 (у червні — 48,3), що свідчить про найбільше навантаження через здорожчання логістики та нестачу кадрів.

Більшість компаній прогнозує подальше зростання закупівельних цін, вартості сировини та підвищення тарифів на власні товари та послуги. Усі сектори також очікують скорочення кількості працівників, зокрема найбільше — у сфері послуг.

Нагадаємо, в червні 2025 року підприємства України оцінили ділову активність загалом на рівні попереднього місяця, однак значно краще, ніж у червні 2024 року.