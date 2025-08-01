Бизнес оценивает активность сдержанно, но положительнее, чем в прошлом году

В июле 2025 г. украинский бизнес сдержанно оценил свою текущую деловую активность. Рассчитываемый НБУ индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 48,3 пункта, что ниже июньского показателя в 50,0, однако выше уровня июля 2024 года — 44,4.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Снижение показателя связано с усилением рисков безопасности, в частности из-за новых обстрелов критической инфраструктуры, ростом затрат на сырье, оплаты труда и топлива, а также нехваткой квалифицированных кадров и влиянием инфляции.

В то же время на ожидания положительно влияли стабильная ситуация в энергетике, активный потребительский спрос и сезонные факторы.

Самые высокие ожидания продолжали демонстрировать предприятия торговли: их секторальный индекс составил 51,2 (в июне - 52,0; в июле 2024 года - 44,7). Оптимизм в этой сфере обусловлен достаточным предложением товаров и высоким спросом.

Позитивные настроения также сохранились в строительной отрасли — секторальный индекс достиг 50,6 против 50,4 в июне и 49,6 в прошлом. В промышленности ситуация была более сложной: учитывая удорожание производственных затрат и риски безопасности индекс снизился до 48,6 (в июне — 50,4).

Самые низкие оценки — второй раз подряд — зафиксированы в сфере услуг. Секторальный индекс уменьшился до 45,8 (в июне — 48,3), что свидетельствует о наибольшей нагрузке из-за удорожания логистики и нехватки кадров.

Большинство компаний прогнозируют дальнейший рост закупочных цен, стоимости сырья и повышения тарифов на собственные товары и услуги. Все секторы также ожидают сокращения количества работников, в том числе больше всего в сфере услуг.

Напомним, в июне 2025 года предприятия Украины оценили деловую активность на уровне предыдущего месяца, однако значительно лучше, чем в июне 2024 года.