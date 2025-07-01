Бизнес сохранил сдержанный оптимизм в июне: оценки деятельности — стабильные, несмотря на военные вызовы

В июне 2025 года предприятия Украины оценили деловую активность на уровне предыдущего месяца, однако значительно лучше, чем в июне 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты ежемесячного опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый НБУ на основе ответов предприятий, в июне составил 50,0 пунктов. Это несколько ниже, чем в мае (50,8), однако существенно выше аналогичного показателя прошлого года (43,6). Уровень ИОДА в 50 пунктов является предельным значением, отделяющим позитивные настроения бизнеса от пессимистических.

На положительные оценки повлияли стабильное энергоснабжение, устойчивый потребительский спрос, надлежащее предложение товаров, международная финансовая поддержка и сезонный фактор.

Ситуация в отдельных секторах

Торговля продолжает демонстрировать оптимистичные оценки уже четвертый месяц подряд.

Промышленность пятый месяц подряд удерживает положительную динамику благодаря внутреннему спросу и стабильной работе энергетики.

Строительная отрасль демонстрирует рост уверенности из-за устойчивого спроса и благоприятных погодных условий.

Сфера услуг наоборот – ухудшила оценки из-за роста расходов на топливо и нехватку персонала.

Занятость остается вызовом. Предприятия всех секторов ожидают дальнейшего сокращения количества работников. Худшие прогнозы – в строительной отрасли.

Опрос НБУ, охватывающий ключевые секторы экономики, остается важным индикатором деловых настроений в условиях военной экономики. Бизнес продолжает адаптироваться к реалиям войны, сохраняя сдержанное, но преимущественно позитивное настроение по поводу экономической ситуации.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинский бизнес существенно улучшил ожидания деловой активности на ближайшие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий вырос до 108,2% против 101,8% в четвертом квартале 2024 года, что свидетельствует о растущем оптимизме среди предпринимателей.