Бизнес улучшил прогнозы по деловой активности и инвестициям на следующие 12 месяцев

Бизнес второй раз подряд улучшил оценки своей деловой активности на следующие 12 месяцев, сохраняя положительные прогнозы по привлечению инвестиций, но ожидая умеренного роста инфляции и обменного курса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 660 предприятий в ІV квартале 2024 года, информирует пресс-служба НБУ.

Индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 101.8% по сравнению со 100.6% в ІІІ квартале 2024 года.

В частности, участники опроса сохранили положительные оценки общих объемов реализации продукции, усилили прогнозы по инвестициям в машины, оборудование и инвентарь, а также несколько смягчили негативные оценки по инвестициям на строительные работы и количеству работников. Однако респонденты ухудшили оценки будущего финансово-экономического состояния своих предприятий.

Отмечается, что военные действия и их последствия остаются наибольшим фактором, влияющим на способность предприятий увеличивать объемы производства.

Макроэкономическая ситуация в Украине

Бизнес сдержанно оценил объемы производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 1.4% (в ІІІ квартале – 3.7%).

Уменьшение объемов производства прогнозируют предприятия:

▪ добывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи, а также других видов деятельности, респонденты из десяти областей;

▪ ️ малые предприятия;

▪ ️ предприятия, осуществляющие только импортные операции и работающие только на внутреннем рынке.

Рост объемов производства ожидается:

▪ на предприятиях перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, энерго- и водоснабжения;

▪ ️ на крупных и средних предприятиях;

▪ ️ на предприятиях, осуществляющих внешние операции.

Согласно прогнозам респондентов, годовая инфляция в ближайшие 12 месяцев составит 10.3% (по сравнению с 9.7% в предварительном опросе), а обменный курс достигнет 44.42 грн/долл. США (по сравнению с 43.72 грн/долл. США).

Текущее состояние и развитие предприятий

Бизнес все еще сдержанно оценивает дальнейшее финансово-экономическое состояние предприятий. Снизились ожидания руководителей предприятий в строительстве, торговле, транспорте и связи, а также в добывающей промышленности. В то же время, респонденты по перерабатывающей промышленности, сельскому хозяйству и энерго- и водоснабжению проявили более оптимистическое настроение.

Увеличения объемов реализации продукции ожидают представители подавляющего большинства видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства и энерго- и водоснабжения.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, прогнозируют увеличение их объемов в ближайшие 12 месяцев.

Респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением строительства и энерго- и водоснабжения, смягчили негативные оценки по найму персонала.

Все участники опроса прогнозируют более высокие темпы роста затрат на оплату труда одного наемного работника.

Доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась – 35.0% (в ІІІ квартале – 34.8%).

Традиционно бизнес предпочитает кредиты в гривне – 84.8% (в ІІІ квартале – 81.9%).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на 1 января 2025 года количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) составило 1 млн 707 тыс. 677 человек. Это на 7,5% больше, чем на аналогичную дату 2024 года .

Добавим, еще 23 молодых украинца до 25 лет стали победителями молодежной части грантовой программы "Власна справа" по итогам очередного этапа. Они получат 3 млн гривен на запуск своего бизнеса.