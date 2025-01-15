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Банки выдали бизнесу 10,5 млрд грн кредитов для возобновления энергоинфраструктуры за 7 месяцев 2024 года
Банки получили 3 тыс. 495 заявок от бизнеса на кредитование проектов восстановления энергетической инфраструктуры на 72,8 млрд грн и приступили к финансированию на 10,5 млрд грн за июнь-декабрь 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По результатам опроса 20 банков по кредитованию проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, на начало января объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц, с учетом погашения, составляет 6,6 млрд грн.
Основные цифры
В частности, по данным опроса в декабре:
- получена 261 заявка от бизнеса на сумму 4,3 млрд грн;
- одобрено 150 заявок на сумму 2,5 млрд грн;
- количество предоставленных кредитов выросло на 198 по сравнению с ноябрем, что составило общий объем 2,2 млрд грн.
Общая профинансированная с июня мощность генерации по ссудам бизнеса превысила 470 МВт.
Наибольшие средства направлены на:
- газопоршневые когенерационные установки (208 МВт);
- строительство СЭС (141 МВт);
- приобретение дизельных и бензиновых генераторов (118 МВт).
Проекты охватывают 21 область страны.
Кредитование населения
Кроме бизнеса банки кредитуют и население.
В декабре гражданам выдано 594 кредита на энергетические нужды на сумму 110 млн грн.
Всего с июня предоставлено 5270 кредитов на сумму 657 млн. грн., а валовой портфель таких кредитов с учетом погашения составляет 567 млн. грн.
Об энергокредитовании
В июне 2024 года при содействии Национального банка 20 банков, охватывающих более 85% чистых активов сектора, подписали меморандум о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.
Банки предлагают решения, учитывающие потребности малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут получить финансирование для:
- строительство солнечных, ветровых или биогазовых станций;
- создание газотурбинных и газопоршневых электростанций;
- приобретение промышленных аккумуляторов и накопителей энергии.
Базовая ставка кредитования в соответствии с указанным меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а далее – не более UIRD12M +3%).
Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.