Банки выдали бизнесу 10,5 млрд грн кредитов для возобновления энергоинфраструктуры за 7 месяцев 2024 года

Банки получили 3 тыс. 495 заявок от бизнеса на кредитование проектов восстановления энергетической инфраструктуры на 72,8 млрд грн и приступили к финансированию на 10,5 млрд грн за июнь-декабрь 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам опроса 20 банков по кредитованию проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, на начало января объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц, с учетом погашения, составляет 6,6 млрд грн.

Основные цифры

В частности, по данным опроса в декабре:

получена 261 заявка от бизнеса на сумму 4,3 млрд грн;

одобрено 150 заявок на сумму 2,5 млрд грн;

количество предоставленных кредитов выросло на 198 по сравнению с ноябрем, что составило общий объем 2,2 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по ссудам бизнеса превысила 470 МВт.

Наибольшие средства направлены на:

газопоршневые когенерационные установки (208 МВт);

строительство СЭС (141 МВт);

приобретение дизельных и бензиновых генераторов (118 МВт).

Проекты охватывают 21 область страны.

Кредитование населения

Кроме бизнеса банки кредитуют и население.

В декабре гражданам выдано 594 кредита на энергетические нужды на сумму 110 млн грн.

Всего с июня предоставлено 5270 кредитов на сумму 657 млн. грн., а валовой портфель таких кредитов с учетом погашения составляет 567 млн. грн.

Об энергокредитовании

В июне 2024 года при содействии Национального банка 20 банков, охватывающих более 85% чистых активов сектора, подписали меморандум о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.

Банки предлагают решения, учитывающие потребности малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут получить финансирование для:

строительство солнечных, ветровых или биогазовых станций;

создание газотурбинных и газопоршневых электростанций;

приобретение промышленных аккумуляторов и накопителей энергии.

Базовая ставка кредитования в соответствии с указанным меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а далее – не более UIRD12M +3%).

Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.