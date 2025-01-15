Банки видали бізнесу 10,5 млрд грн кредитів для відновлення енергоінфраструктури за 7 місяців 2024 року

Банки отримали 3 тис. 495 заявок від бізнесу на кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на 72,8 млрд грн та розпочали фінансування на 10,5 млрд грн за червень-грудень 2024 року.

Про це інформує пресслужба НБУ.

За результатами опитування 20 банків щодо кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури, станом на початок січня обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб, з урахуванням погашення, становить 6,6 млрд грн.

Основні цифри

Зокрема, за даними опитування у грудні:

отримано 261 заявку від бізнесу на суму 4,3 млрд грн;

схвалено 150 заявок на суму 2,5 млрд грн;

кількість наданих кредитів зросла на 198 порівняно з листопадом, що склало загальний обсяг 2,2 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за позиками бізнесу перевищила 470 МВт.

Найбільші кошти спрямовано на:

газопоршневі когенераційні установки (208 МВт);

будівництво СЕС (141 МВт);

придбання дизельних і бензинових генераторів (118 МВт).

Проєкти охоплюють 21 область країни.

Кредитування населення

Окрім бізнесу, банки кредитують і населення.

У грудні громадянам видано 594 кредити на енергетичні потреби на суму 110 млн грн.

Загалом із червня надано 5270 кредитів на суму 657 млн грн, а валовий портфель таких кредитів із урахуванням погашення становить 567 млн грн.

Про енергокредитування

У червні 2024 року, за сприяння Національного банку, 20 банків, які охоплюють понад 85% чистих активів сектору, підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури.

Банки пропонують рішення, що враховують потреби малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть отримати фінансування для:

будівництва сонячних, вітрових або біогазових станцій;

створення газотурбінних і газопоршневих електростанцій;

придбання промислових акумуляторів і накопичувачів енергії.

Базова ставка кредитування відповідно до зазначеного меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M +3%).

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.