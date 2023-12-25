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- Мнение
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- Энергетика
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Энергоэффективность во время войны: расточительность или спасение для энергетики
На втором году полномасштабной войны перед Украиной встала непростая задача – найти хрупкий баланс между финансированием сопротивления российской агрессии и расходами на поддержание жизнеспособности отечественной экономики, энергетики и жилищно-коммунального сектора. Впрочем, и то, и другое является константой в гарантировании дальнейшей борьбы.
В декабре этого года Киев по инициативе GIZ принимал форум энергоменеджеров в рамках «Недели Энергоэффективности», где Украина вкратце показала необратимость избранного пути – энергоэффективность остается фундаментом энергетической безопасности и будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении.
В условиях военной агрессии РФ снижение затрат энергии, уменьшение потребления газа, нефтепродуктов и электроэнергии приобретает критический вес. Удивительно считать вектор энергоэффективности расточительностью хотя бы потому, что львиная часть проектов реализуются на средства иностранных доноров. И даже несмотря на это мы допускали ошибки.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
К примеру, в Николаеве на крыше одной из больниц были установлены солнечные панели, тогда как оборудование простаивало, потому что здание сочли аварийным. Так не должно быть. Аномально неэффективное использование энергоресурсов, особенно в жилищном секторе, должно уйти в прошлое. Равно как и нежелание осознать необратимость перемен.
В этом году эксперты Вестминстерского фонда за демократию проанализировали эффективность применения отдельных положений Закона об энергоэффективности.В опросе приняли участие 370 представителей органов местного самоуправления, представляющих практически всю территорию Украины. Целью опроса была фиксация состояния внедрения систем энергетического менеджмента (СЭМ) в органах местного самоуправления.
Выяснилось, что только в 28% опрошенных общин было принято решение о введении СЭМ.Основными барьерами для внедрения системы органы местного самоуправления определили ограниченное финансирование, отсутствие квалифицированных энергоменеджеров и недостаточное количество информации об алгоритме внедрения СЭМ.
В 57% общин не внедрен энергомониторинг, то есть не осуществляется систематический сбор и обработка данных по энергопотреблению. Отсутствие подобных данных может усложнить подготовку местных энергетических планов.
Вот почему важно позаботиться не только о тщательном мониторинге уже принятых законов, но также об их эффективном воплощении в жизнь, разработке вторичного законодательства, а также имплементации Директив ЕС по энергоэффективности.
К слову, в правительственном «Плане восстановления», который станет методологической основой реализации 50-миллиардного плана поддержки восстановления страны, «Энергетика» стоит на первом месте в списке секторов, имеющих потенциал для привлечения инвестиций и донорской помощи. Часть этих средств необходимо направить на мероприятия по энергоэффективности.
В ноябре Европейская комиссия в своем отчете за 2023 год достаточно высоко оценила темпы синхронизации законодательства и практик в области энергоэффективности по европейским нормам и стандартам. Возможно, кое-где это произошло авансом. Впрочем, усовершенствование законодательства и регуляторных практик – лишь часть большой миссии. Очень важно превратить энергоэффективность в общенациональную идею и повсеместную практику не только на уровне государственных органов власти, но и на уровне общин.
В недавнем отчете DIXI Group указано, что более надежное и доступное электроснабжение "должно быть реализовано прежде всего на уровне местных общин и домохозяйств". На начальном этапе местные общины должны провести комплексные энергоаудиты и разработать так называемые местные энергетические планы хотя бы десять лет. Эти планы станут основой дальнейшей последовательной реализации практических проектов с привлечением необходимых инвестиций.
Как законодатель, я вполне понимаю масштаб стоящих перед нами вызовов, но в то же время реализация запланированного позволит в будущем в 2-3 раза снизить потребление электроэнергии в нашей стране. Это, в свою очередь, приведет к росту ВВП. Развитые страны Европы уже прошли этот нелегкий путь, мы же находимся в его начале.
В энергоэффективности должен быть интерес каждого украинца, ведь благополучие страны начинается именно с сознания ее граждан.