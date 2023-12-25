Энергоэффективность во время войны: расточительность или спасение для энергетики

На втором году полномасштабной войны перед Украиной встала непростая задача – найти хрупкий баланс между финансированием сопротивления российской агрессии и расходами на поддержание жизнеспособности отечественной экономики, энергетики и жилищно-коммунального сектора. Впрочем, и то, и другое является константой в гарантировании дальнейшей борьбы.

В декабре этого года Киев по инициативе GIZ принимал форум энергоменеджеров в рамках «Недели Энергоэффективности», где Украина вкратце показала необратимость избранного пути – энергоэффективность остается фундаментом энергетической безопасности и будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении.

В условиях военной агрессии РФ снижение затрат энергии, уменьшение потребления газа, нефтепродуктов и электроэнергии приобретает критический вес. Удивительно считать вектор энергоэффективности расточительностью хотя бы потому, что львиная часть проектов реализуются на средства иностранных доноров. И даже несмотря на это мы допускали ошибки.

К примеру, в Николаеве на крыше одной из больниц были установлены солнечные панели, тогда как оборудование простаивало, потому что здание сочли аварийным. Так не должно быть. Аномально неэффективное использование энергоресурсов, особенно в жилищном секторе, должно уйти в прошлое. Равно как и нежелание осознать необратимость перемен.

В этом году эксперты Вестминстерского фонда за демократию проанализировали эффективность применения отдельных положений Закона об энергоэффективности.﻿﻿В опросе приняли участие 370 представителей органов местного самоуправления, представляющих практически всю территорию Украины. Целью опроса была фиксация состояния внедрения систем энергетического менеджмента (СЭМ) в органах местного самоуправления.

Выяснилось, что только в 28% опрошенных общин было принято решение о введении СЭМ.﻿﻿Основными барьерами для внедрения системы органы местного самоуправления определили ограниченное финансирование, отсутствие квалифицированных энергоменеджеров и недостаточное количество информации об алгоритме внедрения СЭМ.

﻿﻿В 57% общин не внедрен энергомониторинг, то есть не осуществляется систематический сбор и обработка данных по энергопотреблению. Отсутствие подобных данных может усложнить подготовку местных энергетических планов.

Вот почему важно позаботиться не только о тщательном мониторинге уже принятых законов, но также об их эффективном воплощении в жизнь, разработке вторичного законодательства, а также имплементации Директив ЕС по энергоэффективности.

К слову, в правительственном «Плане восстановления», который станет методологической основой реализации 50-миллиардного плана поддержки восстановления страны, «Энергетика» стоит на первом месте в списке секторов, имеющих потенциал для привлечения инвестиций и донорской помощи. Часть этих средств необходимо направить на мероприятия по энергоэффективности.

В ноябре Европейская комиссия в своем отчете за 2023 год достаточно высоко оценила темпы синхронизации законодательства и практик в области энергоэффективности по европейским нормам и стандартам. Возможно, кое-где это произошло авансом. Впрочем, усовершенствование законодательства и регуляторных практик – лишь часть большой миссии. Очень важно превратить энергоэффективность в общенациональную идею и повсеместную практику не только на уровне государственных органов власти, но и на уровне общин.

В недавнем отчете DIXI Group указано, что более надежное и доступное электроснабжение "должно быть реализовано прежде всего на уровне местных общин и домохозяйств". На начальном этапе местные общины должны провести комплексные энергоаудиты и разработать так называемые местные энергетические планы хотя бы десять лет. Эти планы станут основой дальнейшей последовательной реализации практических проектов с привлечением необходимых инвестиций.

Как законодатель, я вполне понимаю масштаб стоящих перед нами вызовов, но в то же время реализация запланированного позволит в будущем в 2-3 раза снизить потребление электроэнергии в нашей стране. Это, в свою очередь, приведет к росту ВВП. Развитые страны Европы уже прошли этот нелегкий путь, мы же находимся в его начале.

В энергоэффективности должен быть интерес каждого украинца, ведь благополучие страны начинается именно с сознания ее граждан.