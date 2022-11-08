Почему энергоэффективность станет залогом развития рынка недвижимости Украины после победы

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В предыдущих частях обсудили масштаб жилищного кризиса и восстановление жилищного фонда вероятно будет на средства частных инвесторов при поддержке льготной ипотеки от государства.

Третью часть пишу при свечах, враг снова терроризирует энергетическую инфраструктуру. В такие моменты слабости хочется в доме не только бомбоубежище с генератором, но и камин для тепла и собственный старлинк на крыше.

Мир научился приспосабливаться к жизни рядом с агрессором. На крышах жилых домов Южной Кореи в приграничных городах буквально размещают зенитные комплексы. В Финляндии 50 000 столь комфортных бомбоубежищ, что в некоторых из них есть даже стадионы для активных игр. Об «израилизации» Украины с идеей «бункер в каждый дом» говорят еще весной.

Это все крайности, которые, скорее всего, мы не будем претворять в нашу реальность. Хотя один «фронт» у нас есть и на нем нужно одержать незаурядные победы — фронт энергоэффективности жилья.

Получим ли мы энергонезависимость после победы?

С 1 сентября вступили в силу новые Государственные строительные нормы, в том числе касающиеся энергоэффективности домов. Да, за ними требования стали более жесткими, но они все еще ниже ведущих мировых практик. Рассмотрим несколько ключевых моментов, которые повлияют на рынок недвижимости после победы в этом аспекте:

Во-первых, наш старый фонд с катастрофической по современным меркам энергонеэффективностью.

С 2014 по 2020 год в Украине государством было выдано 850 000 компенсационных кредитов на сумму 8.7 млрд гривен для приобретения энергоэффективного оборудования и материалов. По программе «Теплых кредитов» компенсировалось от 20 до 70%.

Насколько велик эффект от этой и подобных программ? На примере Киева, среди примерно 10.000 домов, 6000 вообще не имеют комплексного утепления стен. Это хрущевки, сталинки и панельки, которыми щедро застраивали город с 1955 года и даже при независимости. При более детальном исследовании только 4% домов столицы имеют утепление минеральной, базальтовой ватой или пенополистиролом, что соответствует хотя бы частично современным нормам (еще у 24% уровень утепления неизвестен). И почти все из этих теплых домов – новостройки. Программы приносят пользу, но в пределах городов это только точечные результаты.

Во-вторых, национальная традиция цен на коммуналку.

Можно долго считать цены за киловатт света или гигакалорию тепла, делить на среднюю зарплату в регионе, сравнивать с Европейскими странами и разжигать рознь между сторонниками уменьшения тарифов и поднятия цен на рыночные.

Можно и задавать неудобные вопросы местным властям, начинающим отопительный сезон при +15 на улице, а в Киеве 94% домов имеют самое централизованное отопление, а это в основном означает, что избыток тепла регулируется открытием окон.

Но пока люди выбирают купить электрообогреватель вместо того, чтобы объединиться с соседями и утеплить дом — программы энергоэффективности не работают. Согласно данным Google Trends, этой осенью интерес к электрообогревателям вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичными сезонами прошлых лет.

И здесь государство может выступить не только регулятором цен на электроэнергию, но и стимулировать утепление старого фонда. На примере польской программы термомодернизации жилья, действующей с 1998 года, выстроена эффективная схема: эксперт оценивает будущую экономическую выгоду от утепления, жилищные кооперативы берут кредит на модернизацию, а покрывают его за счет сэкономленных на отоплении средств. Дополнительно государство за реализованное утепление возвращает 20% кредита, потому что оно заинтересовано в рациональном использовании ресурсов для удовлетворения требований Евросоюза.

И именно стратегия нашего государства по ценам на энергоресурсы для потребителей будет влиять на то, насколько теплыми построят новые метры. Имея опыт болезненных платежек, покупатель новой квартиры будет достаточно тщательно допрашивать о классе энергоэффективности выбранного дома.

Хочется верить, что наличие «пряника» — общий вектор на евроинтеграцию, что означает новые нормы к энергоэффективности и средства на их внедрение, и «кнута» в виде достаточно тяжелой зимы для украинцев, все же изменят традицию последних десятилетий безответственного использования ресурсов, а это сформирует новый спрос на современное жилье с низким и ультранизким энергопотреблением.

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