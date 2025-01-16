Бізнес покращив прогнози щодо ділової активності та інвестицій на наступні 12 місяців

Бізнес вдруге поспіль покращив оцінки своєї ділової активності на наступні 12 місяців, зберігаючи позитивні прогнози щодо залучення інвестицій, але очікуючи помірне зростання інфляції та обмінного курсу.

Про це свідчать результати опитування керівників 660 підприємств у ІV кварталі 2024 року, інформує пресслужба НБУ.

Індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 101.8% порівняно зі 100.6% у ІІІ кварталі 2024 року.

Зокрема, учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, посилили прогнози щодо інвестицій у машини, обладнання та інвентар, а також дещо пом’якшили негативні оцінки щодо інвестицій на будівельні роботи та кількості працівників. Однак респонденти погіршили оцінки щодо майбутнього фінансово-економічного стану своїх підприємств.

Зазначається, що воєнні дії та їх наслідки залишаються найбільшим чинником, що впливає на здатність підприємств збільшувати обсяги виробництва.

Макроекономічна ситуація в Україні

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 1.4% (у ІІІ кварталі – 3.7%).

Зменшення обсягів виробництва прогнозують підприємства:

▪️ добувної промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту та зв'язку, а також інших видів діяльності, респонденти з десяти областей;

▪️ малі підприємства;

▪️ підприємства, що здійснюють лише імпортні операції та працюють тільки на внутрішньому ринку.

Зростання обсягів виробництва очікується:

▪️ на підприємствах переробної промисловості, сільського господарства, енерго- та водопостачання;

▪️ на великих і середніх підприємствах;

▪️ на підприємствах, що здійснюють зовнішні операції.

Згідно з прогнозами респондентів, річна інфляція в найближчі 12 місяців становитиме 10.3% (порівняно з 9.7% у попередньому опитуванні), а обмінний курс досягне 44.42 грн/дол. США (порівняно з 43.72 грн/дол. США).

Поточний стан та розвиток підприємств

Бізнес все ще стримано оцінює подальший фінансово-економічний стан підприємств. Знизилися очікування керівників підприємств у будівництві, торгівлі, транспорті та зв’язку, а також у добувній промисловості. Водночас респонденти з переробної промисловості, сільського господарства та енерго- і водопостачання проявили більш оптимістичний настрій.

Збільшення обсягів реалізації продукції очікують представники переважної більшості видів економічної діяльності, за винятком підприємств будівництва та енерго- і водопостачання.

Підприємства, які залучають іноземні інвестиції, прогнозують збільшення їх обсягів у найближчі 12 місяців.

Респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком будівництва і енерго- та водопостачання, пом’якшили негативні оцінки щодо найму персоналу.

Всі учасники опитування прогнозують вищі темпи зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника.

Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася – 35.0% (у ІІІ кварталі – 34.8%).

Традиційно бізнес надає перевагу кредитам у гривні – 84.8% (у ІІІ кварталі – 81.9%).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) становила 1 млн 707 тис. 677 осіб. Це на 7,5% більше, ніж на аналогічну дату 2024 року.

Додамо, ще 23 молодих українці до 25 років стали переможцями молодіжної частини грантової програми “Власна Справа” за підсумками чергового етапу. Вони отримають 3 млн гривень на запуск свого бізнесу.