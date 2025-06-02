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В мае бизнес возобновил положительные оценки деловой активности — результаты опроса НБУ

мужчина, ПК
Бизнес возобновил положительные оценки деловой активности. / Freepik

Бизнес в прошлом месяце возобновил положительные оценки результатов собственной экономической деятельности. Впервые с мая 2024 г. роста ожидали предприятия всех секторов. индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 50,8 по сравнению с 49,4 в апреле 2025 года и был выше аналогичного уровня 2024 года (48,0).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные опроса Национального банка Украины.

Отраслевые ожидания

Предприятия строительства оптимистичнее всего оценили свои текущие экономические результаты благодаря постоянному внутреннему спросу и сезонному фактору: секторальный индекс в мае составил 51,5 (в апреле 2025 года — 47,3, в мае 2024 года – 49,8).

Предприятия промышленности в четвертый раз подряд дали положительные оценки результатов своей деятельности благодаря живым потребительским настроениям и устойчивой ситуации в энергетике: секторальный индекс – 51,1 (в апреле 2025 – 51,8, в мае 2024 года – 48,8).

Предприятия торговли сохранили положительные оценки результатов своей текущей деятельности: секторальный индекс – 50,3 (в апреле 2025 – 51,2, в мае 2024 – 47,7).

Предприятия сферы услуг впервые с мая 2024 оптимистично оценили результаты своей деятельности благодаря налаживанию логистических цепей, а также оживлению спроса: секторальный индекс вырос до 50,9   (в апреле 2025 года – 46,3, в мае 2024 – 47,2).

Сдерживающие факторы

Однако по-прежнему сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

Опрошенные предприятия промышленности, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное удорожание закупочных цен, а также цен или тарифов на собственную продукцию и услуги, строительные компании ожидали их незначительное ускорение.

Оценки занятости оставались неоднородными. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала. А руководители предприятий других секторов ожидали уменьшения общей численности работников.

Напомним, в феврале и индекс возобновления деловой активности в Украине снизился до нуля, что является наихудшим показателем за последние два месяца. В то же время, производственные планы предприятий на ближайшие три месяца продолжают расти второй месяц подряд.

Автор:
Татьяна Ковальчук