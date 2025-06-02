У травні бізнес відновив позитивні оцінки ділової активності — результати опитування НБУ

Бізнес минулого місяця відновив позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності. Уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів. індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 50,8 порівняно з 49,4 у квітні 2025 року та був вищий за аналогічний рівень 2024 року (48,0).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані опитування Національного банку України.

Галузеві очікування

Підприємства будівництва найоптимістичніше оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у травні становив 51,5 (у квітні 2025 року – 47,3, у травні 2024 року – 49,8 ).

Підприємства промисловості вчетверте поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям і стійкій ситуації в енергетиці: секторальний індекс – 51,1 ( у квітні 2025 – 51,8 , у травні 2024 року – 48,8 ).

Підприємства торгівлі зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності: секторальний індекс – 50,3 (у квітні 2025 року – 51,2, у травні 2024 року – 47,7).

Підприємства сфери послуг уперше з травня 2024 року оптимістично оцінили результати своєї діяльності завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, а також пожвавленню попиту: секторальний індекс зріс до 50,9 (у квітні 2025 року – 46,3, у травні 2024 року – 47,2).

Стримуючі фактори

Однак, як і раніше,стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін або тарифів на власну продукцію та/ послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення.

Оцінки щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

Нагадаємо, у лютому індекс відновлення ділової активності в Україні знизився до нуля, що є найгіршим показником за останні два місяці. Водночас виробничі плани підприємств на найближчі три місяці продовжують зростати другий місяць поспіль.