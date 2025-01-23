Припинення вогню у 2025 році та подальша підтримка з боку США: очікування бізнесу

85% компаній повністю функціонують після майже трьох років повномасштабної війни Росії. Переважна більшість представників бізнесу очікують на припинення вогню у 2025 році та сподіваються на продовження підтримки України з боку США.

Про це повідомляє Американська торговельна палата в Україні (Палата), яка спільно з компанією-членом Citi Україна провела опитування "Ведення бізнесу в воєнній Україні. Січень 2025".

61% бізнесу очікує припинення вогню

Зазначається, що 96% компаній-членів палати продовжують працювати сьогодні – 85% повністю функціонують, а 15% ведуть діяльність частково, демонструючи неймовірну стійкість та адаптивність.

Щодо ймовірності припинення вогню у 2025 році, 61% респондентів відповіли, що вважають це можливим, 31% мають сумніви, а 8% - очікують ескалації на фронті.

Переважна більшість (77%) представників бізнесу очікують продовження підтримки України з боку США або ж її збільшення через активніші дії, тоді як 23% прогнозують зменшення підтримки.

Водночас, 81% компаній-членів палати впевнені, що припинення вогню матиме позитивний вплив та сприятиме підвищенню бізнес-активності у 2025 році.

Згідно результатів опитування, у 45% компаній працівники знаходяться в Україні, тоді як 43% працюють за гібридною моделлю з працівниками в Україні та поза її межами. Крім того, 59% управлінських команд повністю базуються в Україні, а 37% працюють за гібридною моделлю.

Економічний прогноз на 2025 рік

Як повідомляється, понад сорок відсотків респондентів очікують зростання економічної та бізнес-активності порівняно з 2024 роком, майже 50% передбачають стабільність, а 12% прогнозують зниження.

Попри складні часи, 35% респондентів планують збільшити інвестиції у 2025 році, а 48% – зберегти їх на рівні 2024 року. Очікується, що основним джерелом інвестицій стане Європейський Союз (88%). Слідом за ним – Сполучені Штати (71%) та Азія (18%).

Також 53% респондентів прогнозують зростання продажів у 2025 році, більшість з яких очікують помірне зростання до 15%. У той же час, 37% вважають, що продажі залишаться на рівні минулого року, і 10% прогнозують їх зниження. У порівнянні з довоєнним часом, 39% респондентів очікують зростання, 34% – зниження, а 27% – стабільність.

"Вісімдесят п’ять відсотків компаній повністю функціонують і продовжуватимуть інвестувати в Україну в 2025 році. Це потужний сигнал для тих, хто розглядає Україну як напрям для інвестицій. У той час як 77% бізнесів очікують продовження чи збільшення підтримки з боку США, імпульс відновлення України створює можливості для далекоглядних інвесторів", – коментує Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.

Зауважимо, у грудні 2024 року підприємства незначно покращили виробничі показники, а їхні очікування залишилися позитивними та стабільними, свідчать результати 32-го щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.