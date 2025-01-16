Підприємства, що працюють на повну чи майже повну потужність, в грудні стали більшістю - опитування

У грудні 2024 року підприємства незначно покращили виробничі показники, а їхні очікування залишилися позитивними та стабільними, свідчать результати 32-го щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.

Індекс відновлення ділової активності минулого місяця стабілізувався на показнику листопада - 0,16. Однак хоча в середньому індекс залишився без змін, підприємства різного розміру демонструють різну динаміку.

Є три групи із чітким трендом на зменшення відновлення, зокрема малий і середній бізнес після піку в жовтні другий місяць поспіль констатує погіршення своїх показників, тоді як мікробізнес весь 2024 рік страждав від від’ємних темпів відновлення. Натомість великі підприємства демонструють збільшення темпів зростання.

Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність, зросла із 40% у листопаді до 42% в грудні. В свою чергу, частка тих, хто працює на 100% потужності, збільшилася з 10% до 11%.

Агрегований показник перспектив промисловості, який включає виробничі очікування, оцінку запасів готової продукції і портфеля замовлень, минулого місяця несуттєво зменшився до 0,07 порівняно з 0,08 в листопаді, але в ІЕД зазначають, що цей негативний тренд є стійким.

Він підтверджується зростанням невизначеності бізнесу у тримісячній перспективі, зокрема серед експортерів у грудні вже 18,9% компаній не змогли оцінити свої короткострокові перспективи. У листопаді цей показник склав лише 12,4%. В той же час переважна більшість бізнесів – 80,9% – не планує скорочення у дворічній перспективі.

Виробництво у грудні продемонструвало незначне покращення: частка підприємців, які наростили обсяги виробництва, збільшилась із 20,9% до 25,2%. Водночас частка тих, хто планує збільшити виробництво протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, скоротилась із 33,3% до 29,6%.

Індекс очікуваних змін експорту зріс із 0,27 до 0,33 - за рахунок частки тих, хто планує збільшення експорту, яка збільшилася з 30,6% до 35%. Частка ж підприємств, які планують скорочення, впала з 9% до 4,9%. Після великого зростання у вересні-жовтні середній термін нових замовлень в листопаді-грудні скоротився і вже становить 6,2 місяця (показник листопада – 6,7).

Цінова ж динаміка покращилася: зменшились як індекси поточних цін на сировину та матеріали (до 0,31) і готову продукцію (до 0,32), так і відповідні індекси очікуваних цінових змін в тримісячній перспективі – до 0,34 і 0,35 відповідно.

На ринку праці 82,8% підприємств не планує змін. При цьому скоротилася частка тих, хто хоче наймати працівників (із 14,1% до 11,8%), а також тих, хто планує звільнення (із 6,8% до 5,4%). Натомість раптово збільшилась частка підприємств, які планують відправити працівників у вимушені відпустки, – із 4,2% до 10,3%.

Про складність пошуку кваліфікованих працівників в грудні заявили 51,6% опитаних (після 55,5% в листопаді). Знаходження некваліфікованого персоналу оцінюють як важке 34,8% бізнесів (після 38,9% за місяць до цього). Певне зменшення гостроти кадрової проблеми в ІЕД пов’язують із планами підприємств до зростання, бо коли підприємства збільшення виробництва не планують, додаткова робоча сила їм і не потрібна.

Перешкоди, які бачить бізнес

Серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час вже декілька місяців поспіль на першому місці залишається брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників. У грудні це хвилювало 61% опитаних, що трохи менше за рекордні 64% в листопаді.

Небезпеку працювати вказали 55% після 54% у попередньому місяці. При цьому зберігається залежність сприйняття цієї перешкоди від розміру бізнесу та типу галузі: зі зростанням розміру підприємства зростає певний страх небезпеки роботи, оскільки великий бізнес представлений переважно великими інфраструктурними об’єктами, які можуть зазнати атак ворога.

При цьому жорсткої прив'язки саме до прифронтових регіонів тут немає: велика частка респондентів заявила про небезпеку працювати не тільки у Запорізькій чи Дніпропетровській областях, а й, наприклад, у Черкаській. А серед регіонів, де про цю проблему казала меншість респондентів, виявилися не тільки західні області, а й Чернігівська, яка межує з Росією.

Третя ж за важливістю для бізнесу перешкода змінилась. Якщо в листопаді це було зростання цін на сировину, матеріали і товари із показником 48%, то в грудні до трійки потрапили перебої з електро-, водо- або теплопостачанням: виявлено різке збільшення показника з 34% до 51%, хоча річний максимум становив аж 78% і спостерігався у липні.

Проблему ж зростання цін на сировину, матеріали і товари назвали 42%. Цей показник більш стабільний і з весни минулого року становить понад 40%, за виключенням згаданого липня (32%), коли в бізнесу були інші страхи та пріоритети.

Корупція та тиск з боку правоохоронних органів залишаються для бізнесу набагато менш озвучуваними проблемами порівняно з вищезгаданими: на них вказує лише 3% і 1% опитаних відповідно.

Частка негативних оцінок уряду зменшується другий місяць поспіль – у грудні до 25%, тоді як частка нейтральних оцінок зросла до 61%. Вже кожне друге підприємство (50%) називає державу "регулятором", тоді як для кожного четвертого (24%) вона є "перешкодою".

Грудневе опитування було проведене серед 470 промислових підприємств. Загалом дослідження New Monthly Enterprises Survey інститут проводить у 21 регіоні кожного місяця з травня 2022 року.