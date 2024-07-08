В Україні скасували "день без відключень світла": у чому причина

"Укренерго" скасувало заплановані на 9-24 липня вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії в областях України.

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Зазначимо, що раніше планувалося, що з 9 по 24 липня в усіх областях України будуть змінені графіки відключень. У кожній області один із днів протягом цих двох тижнів буде без обмежень, тоді як в інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Однак, у зв'язку зі значним дефіцитом потужності в енергосистемі та зростанням споживання через спеку, вимірювання було скасовано.

Для чого було потрібно вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії

Проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії в кожній області необхідне, оскільки такі виміри виконуються щороку взимку та влітку. Виміри дозволяють точніше прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

За допомогою вимірювань Диспетчерський центр "Укренерго" зможе спостерігати за поведінкою споживачів при постійному доступі до електроенергії і визначити, скільки електроенергії потрібно кожній області влітку без обмежень. Дані враховують зміни в кількості населення та розміщенні підприємств.

Зазначалось, що такий аналіз також мав допомогти забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної потужності між регіонами, а також отримати точні дані для розвитку енергосистеми, підвищуючи її стійкість до атак.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".