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- Енергетика
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В Україні скасували "день без відключень світла": у чому причина
"Укренерго" скасувало заплановані на 9-24 липня вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії в областях України.
Зазначимо, що раніше планувалося, що з 9 по 24 липня в усіх областях України будуть змінені графіки відключень. У кожній області один із днів протягом цих двох тижнів буде без обмежень, тоді як в інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.
Однак, у зв'язку зі значним дефіцитом потужності в енергосистемі та зростанням споживання через спеку, вимірювання було скасовано.
Для чого було потрібно вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії
Проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії в кожній області необхідне, оскільки такі виміри виконуються щороку взимку та влітку. Виміри дозволяють точніше прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За допомогою вимірювань Диспетчерський центр "Укренерго" зможе спостерігати за поведінкою споживачів при постійному доступі до електроенергії і визначити, скільки електроенергії потрібно кожній області влітку без обмежень. Дані враховують зміни в кількості населення та розміщенні підприємств.
Зазначалось, що такий аналіз також мав допомогти забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної потужності між регіонами, а також отримати точні дані для розвитку енергосистеми, підвищуючи її стійкість до атак.
Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.
"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".