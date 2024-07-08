В Украине отменили "день без отключений света": в чем причина

"Укрэнерго" отменило запланированные на 9-24 июля измерения фактического уровня потребления электроэнергии в областях Украины.

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Ранее планировалось, что с 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключений. В каждой области один из дней в течение двух недель будет без ограничений, тогда как в другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

Однако, в связи со значительным дефицитом мощности в энергосистеме и ростом потребления из-за жары, измерение было отменено.

Для чего требовалось измерение фактического уровня потребления электроэнергии

Проведение измерений фактического потребления электроэнергии в каждой области необходимо, поскольку такие измерения производятся ежегодно зимой и летом. Измерения позволяют более точно прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

Посредством измерений Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет наблюдать за поведением потребителей при постоянном доступе к электроэнергии и определить, сколько электроэнергии нужно каждой области летом без ограничений. Данные учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий.

Отмечалось, что такой анализ должен помочь обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся мощности между регионами, а также получить точные данные для развития энергосистемы, повышая ее устойчивость к атакам.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".