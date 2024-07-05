С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений, - Укрэнерго

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность энергетикам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

Когда в области не будет ограничений:

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

9 июля: Днепропетровская область;

Днепропетровская область; 10 июля : г. Киев;

: г. Киев; 11 июля : Киевская, Хмельницкая области;

: Киевская, Хмельницкая области; 12 июля : Донецкая, Черниговская, Одесская области;

: Донецкая, Черниговская, Одесская области; 16 июля : Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

: Запорожская, Винницкая, Ровенская области; 18 июля : Волынская, Львовская; Черновицкая область;

: Волынская, Львовская; Черновицкая область; 19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области; 23 июля : Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

: Черкасская, Харьковская, Николаевская области; 24 июля : Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Как подчеркивают в "Укрэнерго", измерения не применяются для временно оккупированных территорий.

Зачем это нужно?

Благодаря таким измерениям Диспетчерский центр «Укрэнерго» сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии и определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий.

"Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", - объясняют в "Укрэнерго".

Как это будет делать?

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.

Более конкретную информацию о графиках отключений потребители смогут получить от облэнерго в своем регионе.

"Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений", - обещают в "Укрэнерго".

Вместе с тем, отмечают, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено к стабилизации ситуации.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".