З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень, - Укренерго

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість енергетикам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Коли в області не буде обмежень:

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

Дніпропетровська область; 10 липня : м. Київ;

: м. Київ; 11 липня : Київська, Хмельницька області;

: Київська, Хмельницька області; 12 липня : Донецька, Чернігівська, Одеська області;

: Донецька, Чернігівська, Одеська області; 16 липня : Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

: Запорізька, Вінницька, Рівненська області; 18 липня : Волинська, Львівська; Чернівецька області;

: Волинська, Львівська; Чернівецька області; 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області; 23 липня : Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

: Черкаська, Харківська, Миколаївська області; 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Як підкреслюють в "Укренерго", вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій

Для чого це потрібно?

Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр «Укренерго» зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії, ы визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств.

"Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону", - пояснюють в "Укренерго".

Як це будуть робити?

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень споживачі зможуть отримати від обленерго у своєму регіоні.

"Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів", - обіцяють в "Укренерго".

Разом з тим там зазначають, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".